Мишустин оценил возможность частичной отмены санкций против Украины

Москва, 6 октября. Россия изучит возможность частичной отмены контрсанкций против Украины. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.

В ходе встречи украинский политик попросил главу Правительства РФ рассмотреть вопрос о частичном снятии ограничений с ряда промышленных предприятий Украины.

«Мы внимательно изучим все ваши предложения и попробуем найти соответствующие решения, если это будет возможно», — ответил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что не Россия запустила процесс принятия санкций. По словам главы кабмина, украинская сторона вводила ограничения в одностороннем порядке, причем не только против юридических и физических лиц, но и против целых секторов экономики.

Все это, как отметил Мишустин, привело к сокращению взаимного товарооборота России и Украины в четыре раза. Также глава правительства напомнил, что в России идет процесс импортозамещения, и ниша, которую ранее занимали производители с Украины, уже принадлежит другим компаниям.

«Жаль, что так происходит, но не мы начали эти процедуры», — заключил премьер-министр.

Отметим, что Медведчук также попросил президента РФ Владимира Путина оказать содействие в снятии санкций против Украины.