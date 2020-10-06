Военный эксперт объяснил, зачем Эрдоган перебросил С-400 к Черному морю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов на самые экстравагантные поступки в процессе выстраивания внешней политики Анкары. Об этом заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в комментарии ФАН. Он объяснил, зачем турецкий лидер перебросил российские системы С-400 на побережье Черного моря.

Ранее стало известно, что Турция перебросила зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 российского производства к Черному морю. Как сообщил турецкий журналист Реджеп Сойлу, вооружения поставили на полигон в районе города Самсун.

«Иронично, что Турция будет тестировать С-400 в Черном море прямо напротив России», — написал Сойлу в Twitter.

Планируется, что российские системы ПВО будут задействованы на учениях, причем координировать действия военных Эрдоган будет лично. Во время маневров С-400 должны будут поразить десять целей.

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин указал на политическую сторону переброски систем С-400 к черноморскому побережью Турции. Он объяснил, зачем Анкара поставила ЗРК «напротив России», как писал турецкий журналист.

«Турция сегодня делает все шаги с расчетом на геополитические изменения в пользу «неоосманской империи» — я бы так характеризовал подобного рода выпады. Сегодня переброска систем С-400 характеризует готовность Турции использовать новейшие высокотехнологичные комплексы в этих интересах», — сказал Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Эксперт также напомнил, какие страны Турция поддерживает в черноморском регионе.

«Турция в акватории Черного моря весьма активно поддерживает Украину. Она весьма активно поддерживает Азербайджан и готова на [разные действия]: от дипломатических до участия в боевых действиях за Нагорный Карабах», — отметил Кошкин.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара готова сотрудничать с Россией для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. До этого официальные лица Турции заявляли, что страна окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку в регионе.

«Турция позиционирует себя в восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии, районе Нагорного Карабаха как страна, которая готова влиять на изменения военно-политической ситуации. <…> Сегодня руководитель Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов на всевозможные экстравагантные поступки, лишь бы только быть в центре внимания и, естественно, выстраивать свою линию. Она его уже поссорила с Грецией, Францией, Германией и США. То есть Турция выводит свою траекторию внешнеполитической деятельности, где имеет перспективы доминирования во многих регионах», — резюмировал Андрей Кошкин.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад обвинил президента Турции в эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Ситуация в этом регионе в очередной раз обострилась в конце сентября, боевые действия в Карабахе продолжаются. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провоцировании конфликта.