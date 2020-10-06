Смертельно ядовитая рыба фугу продается в Турции вместо пикши

Жители Турции утверждают, что на местном рынке стали продавать ядовитую рыбу фугу под видом пикши. Член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк в разговоре с корреспондентом ФАН рассказал об опасности употреблении в пищу экзотичного иглобрюхого.

Не золотая рыбка

Издание Hurriyet сообщило о жалобах рыбаков города Анталья. Они заявили, что на рынках стало появляться филе рыбы фугу, которая известна своими ядовитыми свойствами. Нечестные продавцы размещают на прилавках опасный продукт под видом пикши.

Профессор Университета Акдениз Мехмет Гёкоглу подтвердил журналистам Hurriyet продажу рыбы фугу на рынках. Он предупредил, что гражданам нужно внимательней относиться к филе без опознавательных знаков. Однако собеседник ФАН усомнился в достоверности информации о продаже подобного продукта в Турции.

«Рыба фугу — это очень дорогая рыба, которую подают только в определенных ресторанах. Ее могут готовить лишь специально обученные повара. Факт того, что на турецком рынке рыбу фугу продают по под видом более дешевой пикши кажется недостоверным», — заявил Никитюк.

Эксперт сказал, что употребление неправильно приготовленной рыбы фугу в пищу грозит летальным исходом. Поэтому к выбору продуктов в неизвестных местах нужно подходить с особой осторожностью.

«Рыбу лучше заказывать в проверенных ресторанах, а не покупать на рынках. Там непроверенная рыба. Непонятно, сколько она лежит, что с ней было. Но у туристов, которые приезжают в новое место, начинается «танец живота». Хочется попробовать все новые продукты. Чем экзотичнее страна, тем больше соблазн», — сказал член-корреспондент РАН.

Ядовитые рынки

Рынки в Турции опасны не только вероятностью купить ядовитую рыбу. В стране зафиксирована повторная вспышка коронавирусной инфекции. Правительство ввело ограничительные меры и обязательный масочный режим, но местные жители нарушают карантинные мероприятия. Граждане не носят средства индивидуальной защиты и не соблюдают социальную дистанцию. Российские туристы, которые отправляются за продуктами, рискуют заразиться инфекцией.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Анкару уличили в десятикратном занижении количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа попытался объяснить искажение данных, но вызвал негодование обманутых граждан.