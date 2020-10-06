Медведчук попросил Путина содействовать снятию санкций РФ против Украины

Москва, 6 октября. Депутат Верховной рады Виктор Медведчук в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его подумать над снятием санкций в отношении Украины. Глава государства отметил, что к этому нужно готовиться, сообщает пресс-служба Кремля.

Парламентарий констатировал, что прежний глава его страны Петр Порошенко решил поддержать санкционное давление ЕС на Россию. Итогом этого внешнеполитического шага стало причинение серьезного вреда украинской экономике и всему государству, выразил мнение собеседник Путина. По словам Медведчука, на Украине позакрывались тысячи предприятий, основной сферой деятельности которых было производство экспортной продукции, поставляемой в Россию.

«Для Украины Россия была главным торговым партнером все эти годы. Буквально до 2020 года», — сказал парламентарий.

Он считает, что Россия проводит объективную политику: если кто-то ввел санкций, то должен их отменять. Тем не менее он надеется на какой-либо вариант даже частичной отмены ограничений со стороны Москвы.

Президент обратил внимание собеседника, что РФ не вводит санкции, она лишь обоснованно и зеркально отвечает.

«Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема. Тем не менее готовиться к этому все равно нужно. Когда-то, надеюсь, это произойдет. И в этом смысле, конечно, нужно, наверное, и в правительстве поработать», — сказал президент.

Однако Путин предложил обсудить возможные варианты взаимодействия с главой Правительства РФ и Торгово-промышленной палатой.