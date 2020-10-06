Юбка как «вторая кожа»: стилист рассказала о том, как сделать кожаную юбку базовой вещью в модном гардеробе

Кожа в виде курток, сумочек и обуви неизменно присутствует в сезонных коллекциях модных домов не первый год. И если ботинки или клатч из кожи — обычное явление, то к кожаным юбкам дамы относятся более осторожно. Стилисты считают, что совершенно напрасно. Ведь кожаная юбка может стать не просто полноправной составляющей модного образа, но и базовой вещью. Для этого вам нужно подобрать именно свой фасон и цвет. Благо, сегодня в моде разнообразные и цвета, и формы кожаных юбок.

С чем же носить юбку из кожи? Какую длину выбрать? Предлагаем вашему вниманию краткий гид по образам с кожаной юбкой, составленный вместе с экспертом в мире моды и стиля — дизайнером, художником-стилистом Юлией Беляевой.

Как давно кожаная юбка вошла в модный гардероб и приобрела популярность?

Кожаные юбки появились еще в древние времена — раньше их носили и мужчины, и женщины. Об этом сохранилось немало свидетельств в качестве рисунков древних римлян, финикийцев и коренных жителей американских континентов.

А уже в 70-х годах XX века они стали популярными среди городских модниц. Сначала это были мини-юбки, которые стали частью сценического имиджа знаменитых музыкантов, среди них — поп-певица Мадонна, чуть позже — девичья группа Spice Girls и некоторые особо дерзкие мужчины — представители рок-тусовки. Затем моду подхватили звезды Голливуда, и с экранов кинотеатров она «ушла в народ».

Первые кожаные юбки были исключительно черного цвета, и лишь позже цветовая палитра стала значительно богаче — все оттенки красного, коричневого, зеленого, золота и бронзы. До сих пор за кожаной юбкой тянется шлейф рок-н-ролльного прошлого, может быть, поэтому далеко не все дамы отваживаются их примерить.

«В 90-е годы прошлого века длина кожаной юбки увеличилась, и из разряда гламурного предмета она перешла в более повседневный, став частью делового образа, — считает Юлия Беляева. — По сей день наиболее актуальной остается кожаная юбка-карандаш спокойных оттенков».

Из какой кожи делают юбки и что представляет собой современный тренд — юбки из эко-кожи?

Материал, из которого делаются современные кожаные юбки, очень разнообразен. Классический вариант — натуральная кожа, более дорогой — телячья, кожа рептилий, самый доступный по цене — свиная кожа.

Но мир меняется, люди больше задумываются об экологии, защите животных и разумном потреблении, поэтому на смену натуральной коже приходят эко-заменители. Благо, современная молодежь не видит принципиальной разницы и с удовольствием покупает одежду из искусственных текстур.

«Что касается эко-кожи, то на рынок постоянно поступают новые предложения этого материала. Например, популярен альтернативный вариант искусственной кожи из жмыха кофе или кокоса. А вот синтетические аналоги, такие как полиэстер, — это этично по отношению к животным, но не экологично по отношению к планете», — заметила Юлия Беляева.

Выбирая для себя юбку из эко-кожи, лучше остановиться на материале, который имеет натуральную основу, прилегающую к телу: как правило, это хлопчатобумажная ткань. А в остальном, эко-вариант имеет ряд преимуществ — хорошо переносит температурные перепады, не меняет форму, гипоаллергенный и имеет безупречно ровную поверхность.

Мода на осень 2020: какие юбки носить и с чем? Существует ли классический вариант кожаной юбки?

Если говорить о классическом фасоне — то это прямая укороченная юбка и узкая юбка-карандаш до середины колена. Эти формы актуальны уже не одно десятилетие и действительно украшают любую женскую фигуру.

«Что касается осенних трендов 2020 года, то к классике я бы добавила еще юбку с запАхом, с ассиметричным низом и романтичную миди», — посоветовала наш эксперт.

Кожаная юбка сочетается практически с любым верхом: футболка, рубашка, блуза, пиджак, кардиган, свитер или водолазка. Ограничений нет. Самое главное — понимать стилистическое направление образа и повод, в соответствии с которым мы одеваемся.

Каких цветов бывают современные кожаные юбки?

Дамам, которые все же выбрали кожаную юбку в качестве базовой вещи в гардероб, рекомендовано остановиться на спокойных оттенках — черный, темно-серый, бордо. Остальные могут выбирать кожу любых цветов — здесь ориентироваться нужно на свои предпочтения.

Особо смелым можно примерить кожаные юбки ярких цветов — розовые, оранжевые, зеленые, с лаковой поверхностью. К такой юбке отлично подойдут цветные ботинки и кеды.

Какой длины носят юбки осенью 2020: макси, миди, мини?

В отношении длины юбок выбор нынешней осени достаточно демократичен: и макси, и миди, и короткие юбки будут в тренде. Главное — чтобы длина подчеркнула достоинства вашей фигуры. Юбка-миди из кожи может быть не прямой, а трапециевидной или на кокетке.

Уместно ли носить кожаные юбки с кожаной курткой, леггинсами, кофтой из мериноса или кружевным верхом? Какую обувь выбрать?

«С кожаной курткой — уместно, с легинсами — не стоит, равно как и с кружевным верхом: это уже устарело, — делится секретами стиля Юлия Беляева. — При выборе обуви, опять же, отталкиваемся в первую очередь от вашего стиля и общего ансамбля. Это могут быть лодочки, кроссовки, ботинки, ботильоны или пользующиеся особой популярностью у наших дам сапоги-ботфорты под мини».

Кофты и кардиганы из разноцветной шерсти прекрасно дополнят плотную кожаную юбку. Моветоном сегодня считается кружевной верх и туфли-шпильки в пару к юбке-мини.

Можно ли сказать, что кожаная юбка — вещь сезонная?

На самом деле юбка из кожи — вещь внесезонная, ее можно носить в любое время года, сочетая с соответствующим верхом и обувью. Даже летом такую юбку уместно будет надеть вечером в клуб. Тем более, что современные модели бывают из тонкой кожи, в которой комфортно при любой температуре.

Как ухаживать за кожаной юбкой?

Как правило, юбки из эко-кожи можно стирать в машинке на низких температурах. Однако лучше всего придерживаться рекомендаций на бирке — возможно, понадобится химчистка. Все зависит от состава верха и подкладки.

Что же касается натуральной кожи, то стирать ее нельзя! Вместо этого юбку нужно протирать мягкой тканью. Также можно использовать специальные средства, как и в случае с кожаной обувью.