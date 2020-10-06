Катя Лель рассказала об очередной встрече с НЛО в Москве

Москва, 6 октября. Популярная российская певица Катя Лель призналась, что недавно не только встретилась с НЛО, но и смогла снять его на видео. Об этом она рассказала в интервью «Инфореактору».

По словам исполнительницы, неопознанный летающий объект она заметила в небе над Москвой. Лель успела запечатлеть его на видео, которое позже было опубликовано в ее Instagram. На записи видно, как в темном пространстве «завис» ярко мерцающий объект.

Певица подчеркнула, что не может доказать инопланетное происхождение объекта, однако заметила, что он явно был не похож на самолет.

«Когда инопланетяне нам лично скажут, что это они, тогда мы с вами об этом поговорим. Пока только стоит наблюдать и смотреть, что происходит в центре Москвы», — сообщила певица.

Катят Лель подчеркнула, что визит инопланетян мог быть связан с их желанием помочь нам в борьбе с пандемией коронавируса.

«И я очень желаю и хочу, чтобы скорее помогли человечеству избавиться от этих ненужных вирусов и этого беспредела, который сейчас происходит в мире», — подчеркнула Лель.

Стоит напомнить, что раннее звезда уже говорила о своем контакте с внеземными гостями. По ее словам, впервые она столкнулась с НЛО еще в подростковом возрасте. Лель утверждала, что даже была похищена инопланетянами, которые оказали серьезное влияние на ее карьеру.