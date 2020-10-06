Медведчук привился российской вакциной от коронавируса

Ново-Огарево, 6 октября. Депутат Верховной рады, глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что он и члены его семьи привились российской вакциной от коронавируса. Об этом стало известно на очной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево, сообщает ТАСС.

По словам депутата, никаких побочных эффектов выявлено не было. Также он попросил президента России рассмотреть вопрос о поставках российской вакцины против COVID-19 на Украину.

«Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотрения того, чтобы эта вакцина попала на Украину», — сказал Медведчук в разговоре с Путиным.

Ранее Путин выразил готовность содействовать восстановлению отношений между Москвой и Киевом.