Захарова предложила штрафовать за блокировку русскоязычных аккаунтов

Москва, 6 октября. В России следует предусмотреть технический механизм реагирования на блокировку русскоязычных ресурсов, в том числе со штрафными санкциями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент ФАН.

«Если блокируется фильм, который готовится десятками журналистов, тратятся деньги и время, и потом вдруг он блокируется YouTube, то здесь вопрос не только в возобновлении показа фильма. Здесь нужно просчитывать издержки, которые понесли авторы такого фильма», — сказала она на круглом столе в Совете Федерации.

Мария Захарова отметила, что блокировка российских аккаунтов является вмешательством в дела страны. По ее словам, это «элемент формирования информационной повестки».

«Здесь должен быть технический механизм реагирования. И в том числе следует просчитать возможные штрафные санкции, потому что люди могут год потратить на создание произведения, а потом принимается ангажированное решение, и фильм невозможно посмотреть, — сказала она. — Так что тут надо закладывать и финансовый компонент — штрафные санкции. Следует поговорить с теми людьми и структурами, которые стали жертвами подобного отношения. Они могут сказать, сколько издержек они понесли».

Напомним, ранее Google ограничил на территории России распространение на YouTube фильма Александра Рогаткина «Беслан». Позднее компания объяснила данное решение введением возрастных ограничений из-за сцен насилия.