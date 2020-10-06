На Госуслугах запущен сервис электронных больничных

Москва, 6 октября. На Едином портале госуслуг стартовал сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН), сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Информация на Госуслуги будет поступать из Фонда социального страхования России. На портале или в мобильном приложении россияне смогут узнать об открытии ЭЛН, продлении, закрытии и других изменениях. В личном кабинете можно узнать номер больничного листа, медицинское учреждение, врача, подписавшего документ и прочее.

«Работнику не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформлении в медицинской организации, данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются», — рассказал директор департамента цифрового государственного управления министерства Сергей Цветков.

Как отметили в министерстве, за сутки уже было отправлено 200 тысяч оповещений пользователям.

Напомним, инвалидам и многодетным семьям могут разрешить покупать льготные авиабилеты через портал госуслуг. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Сергей Боярский. В 2019 году Боярский предложил Минтрансу РФ и «Аэрофлоту» открыть возможность россиянам покупать субсидируемые авиабилеты через онлайн-платформы. В Минтрансе ответили, что совместно с Минкомсвязи работают над возможностью покупки билетов через государственные информационные системы, среди которых портал «Госуслуги». «Аэрофлот» так же заявил, что разрабатывает подсистему онлайн-продажи льготных авиабилетов через сайт и мобильное приложение компании.