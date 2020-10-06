Путин назвал сроки регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Москва, 6 октября. Вторая российская вакцина против коронавирусной инфекции будет зарегистрирована к середине октября. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«В середине октября будет зарегистрирована еще одна российская вакцина, которая практически уже произведена. Работа над ней практически закончена», — сказал Путин.

В свою очередь Медведчук поздравил главу государства с созданием первой в мире вакцины от коронавируса, а также попросил рассмотреть возможность поставки препарата на Украину.

Ранее стало известно, что вторая российская вакцина от коронавируса, разработанная центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», прошла этап доклинических испытаний. Пострегистрационные исследования с участием 30 тысяч добровольцев начнутся в ноябре.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты научно-исследовательского центра имени Гамалеи. В настоящее время вакцина проходит пострегистрационной этап исследований.