Разуваев объяснил, как РФ вошла в пятерку по темпам отказа от наличных

В общем объеме выручки от транзакционного банковского обслуживания стран Восточной Европы доля России самая большая — 36,5%. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Четвертое место

Россия заняла четвертое место в рейтинге государств, жители которых наиболее активно перешли на безналичные расчеты в период пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в докладе Boston Consulting Group (BCG).

Сообщается, что в первое полугодие около половины россиян (48%), которые до этого рассчитывались наличными, перешли на безналичные платежи. Опрос проводился в мае-июне в 30 странах мира среди 17,6 тысячи респондентов.

Опережают РФ только Великобритания (62%), Канада (59%) и Австралия (53%). Четвертую строчку вместе с РФ занимает Румыния. Пятое место у Нидерландов (47%).

Согласно докладу, коронавирус и связанные с ним ограничения дали «толчок развитию цифровых технологий». Половина российских потребителей из тех, кто еще пользовался наличными средствами, с конца 2019 до середины 2020 года перешли на безнал.

Крупная экономика

Как отметил Александр Разуваев, Россия — крупная экономика, в этом году первая экономика Европы, пятая в мире. В России живет образованное и финансово грамотное население, которое в значительной степени проживает в городах.

«Поэтому не удивительно, что в общем объеме выручки от транзакционного банковского обслуживания стран Восточной Европы доля России самая большая — 36,5%. Вероятно, Россия сохранит лидерство в ближайшие пять лет. Быстрее всего растет сектор карточных платежей. Свою роль сыграла пандемия, было широко и публично объявлено, что вирус может передаваться через наличные», — пояснил Алексей Разуваев.

Кроме того, заметил экономист, на увеличение доли безналичных расчетов повлияла развитость финансовых технологий, ведущие российские финансовые компании («Сбер», ВТБ, «Альфа-банк» и так далее) не жалели денег на развитие высокотехнологичных сервисов. Сейчас любые платежи — от оплаты сотовой связи и коммуналки до покупки товара в интернет-магазине или акций на Московской бирже — можно сделать через смартфон.