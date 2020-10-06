Путин заявил, что его родственники привились от коронавируса

Москва, 6 октября. Многие родственники и коллеги президента РФ Владимира Путина сделали прививку от COVID-19. Об этом рассказал сам глава государства на встрече с лидерами думских фракций, пишет РИА Новости.

«В моем окружении очень много близких людей, родственников и коллег сделали прививку от коронавируса», — сообщил президент.

Путин также уточнил, что от коронавируса, в частности, привилось почти все руководство Минобороны РФ.

Напомним, российская вакцина от коронавируса стала первым в мире зарегистрированным препаратом. 11 августа Путин сообщил о ее регистрации, уточнив, что его дочь приняла участие в испытаниях и сделала себе прививку. После первого укола у нее поднялась температура до 38 градусов, но на следующий день она была только чуть больше 37. После второго укола самочувствие было нормализовалось.

Президент отметил, что «у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений» и повышенной температуры после прививки, «все вообще проходит так, как будто ничего и не делали».

Сам глава государства еще пока не прививался, но намерен сделать это перед визитом в Южную Корею. Об этом, по данным пресс-службы Мун Чжэ Ина, Путин сообщил во время телефонного разговора с лидером республики.