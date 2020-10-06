Объявлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Москва, 6 октября. Минпросвещения РФ установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2021/22 учебный год. Приказ главы ведомства Валерия Фалькова опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение», — говорится в документе.

В тексте документа отмечается, что эти баллы потребуются для поступления в подведомственные Минпросвещения вузы по целевому набору. Так, по русскому языку нужно набрать от 40 до 45 баллов, а по математике — от 27 до 40 баллов. В приложении к приказу говорится о нескольких вузах, в том числе государственном профессионально-педагогическом университете и университете имени Герцена.

К примеру, чтобы поступить в Московский педагогический государственный университет, выпускнику необходимо набрать на ЕГЭ не менее 45 баллов по русскому языку, 39 баллов по математике, от 40–45 баллов по предметам по выбору.

В феврале этого года сообщалось, что Министерство культуры России подготовило проект о втором бесплатном высшем образовании для творческих профессий. Как сообщила директор департамента науки и образования Наталия Золотарева, этот документ очень значимый.