Путин заявил о возможности поставки вакцины от COVID-19 из РФ на Украину

Москва, 6 октября. Возможность поставки российской вакцины от коронавируса на Украину существует. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает пресс-служба Кремля.

Медведчук отметил, что Россия — первая страна, которая смогла создать вакцину от COVID-19 и запустить широкое применение препарата.

«Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотреть то, чтобы эта вакцина попала в том числе и на Украину для того, чтобы украинские граждане в будущем были защищены от этого страшного заболевания», — обратился с просьбой к российскому лидеру украинский политик.

«Сразу могу сказать, что такая возможность существует», — ответил Путин.

Глава государства напомнил, что вакцина уже поступила во все регионы РФ, однако нашей стране требуются миллионы доз препарата, а такое производство еще не налажено. Кроме того, Путин отметил, что для поставок вакцины на Украину Москве необходимо договориться с Киевом на официальном уровне. Для этого нужно, чтобы украинские власти сформулировали свои запросы. По словам Путина, российская сторона готова к работе в данном направлении, несмотря на политические сложности в отношениях двух стран.

«Это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, безусловно, как в России, так и на Украине», — подытожил президент России.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Киев начнет закупать российскую вакцину от коронавируса, но будет делать это не напрямую, а через Израиль.