Путин заявил о готовности восстановить отношения с Украиной

Москва, 6 октября. Президент РФ Владимир Путин выразил готовность содействовать восстановлению отношений между Москвой и Киевом. Об этом намерении он заявил на встрече с депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил адекватную позицию собеседника касательно восстановления двусторонних отношений, несмотря на политические сложности. Президент отметил, что в Москве рады наличию на Украине таких сил, которые открыто демонстрируют такую точке зрения.

«Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что российская сторона будет делать все возможное для налаживания двустороннего диалога.

Напомним, что до этого с украинским политиком встретился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Российский депутат подчеркнул, что необходимо развивать парламентские связи между государствами. Володин отметил, что на Украине существуют «здоровые силы», которые работают на благо экономики и страны.

По мнению спикера, в интересах россиян и украинцев следует налаживать диалог.

Ухудшение отношений между соседними государствами произошло после того, как на Украине произошел государственный переворот. По мнению пришедших к власти в Киеве, Москва якобы «вмешивается» в внутренние дела их страны. РФ категорически опровергает обвинения.