5 главных вопросов о диаскинтесте, ответы на которые стоит знать каждому родителю

Ежегодно в школах детям проводят специфичное обследование — диаскинтест, которое вызывает немало вопросов у родителей. Зачем нужен этот укол? Заменяет ли он пробу Манту, и если да, тогда зачем эта альтернатива? Как читать его результаты? И самое главное — делать ли диаскинтест или от него стоит отказаться?

На эти вопросы мы попросили ответить врача-педиатра детской клиники «Медси» на Пироговской Александра Ушакова.

1. Что такое диаскинтест в школе

Россия — одна из немногих стран мира, где вакцинация от туберкулеза является обязательной. Каждому ребенку при рождении вводят вакцину БЦЖ, а потом, спустя несколько лет, согласно Национальному календарю профилактических прививок, проводят ревакцинацию. Благодаря такому системному подходу в нашей стране сохраняется низкий уровень заболеваемости туберкулезом.

Однако такие случаи все же происходят. Туберкулез — болезнь коварная, и может поражать людей со сниженным иммунитетом. Определить наличие патогена в организме позволяют специальные тесты. Ранее для этой цели использовали только пробу Манту. Альтернатив ей не было, поэтому врачам приходилось мириться с ее «недостатками».

Во-первых — положительная реакция, которая нередко возникает вовсе не как ответ на инфицирование, а после вакцинации БЦЖ. Во-вторых — положительная реакция долгие годы может сохраняться у людей, перенесших заболевание, но уже не представляющих опасности для окружающих.

При выполнении теста ребенку и при получении положительного результата врачу всегда нужно принять непростое решение. Дополнительная диагностика, специфичное лечение — всё это может быть не нужным, но назначается специалистом, чтобы рассеять сомнения.

С появлением диаскинтеста эти недостатки остались в прошлом. Препарат не вступает в реакцию со штаммами, которые вводятся в организм при вакцинации. Он представляет собой комбинацию антигенов бактерий туберкулеза двух видов, которые способы и чаще всего вызывают заболевание. Если этих бактерий в организме нет, значит, и реакции не будет. А потому вопрос — что лучше, Манту или Диаскинтест, — еще в 2009 году решило министерство здравоохранения.

«Согласно общим рекомендациям, детям в возрасте от одного до семи лет делают пробу Манту, — уточнил педиатр Александр Ушаков. — После восьми лет и до 17 лет — только диаскинтест. Во взрослом возрасте тоже используют этот препарат. Кроме того, его назначают для диагностики туберкулеза в случае, если проба Манту дала положительный результат. Тогда Манту и диаскинтест проводят почти одновременно, спустя несколько дней».

2. Как делают диаскинтест ребенку

Выполняют пробу строго по графику. Если речь идет о плановой диагностике, которая ежегодно проводится в учебных заведениях, — тогда с интервалом в один год для всех детей старше восьми лет. Но это не значит, что препарат запрещен для детей младшего возраста.

Использовать диаскинтест можно уже в год, но в этот период он не является препаратом выбора для педиатра. А применяется только для уточнения диагноза при положительной пробе Манту.

Если пациент проходит лечение туберкулеза или состоит на учете у фтизиатра, может потребоваться более частая диагностика. Пробу назначают через каждые три-шесть месяцев и оценивают результат для определения эффективности лечения.

Накануне диагностики в школе родителям раздают заявления на согласие или отказ от выполнения пробы. Отказаться от нее имеет право каждый родитель, но стоит ли это делать — вопрос не праздный. Отказ может обернуться скрытым течением болезни в течение начального периода ее развития, когда ее можно победить щадящим для ребенка лечением. Точный и чувствительный тест, который не дает «ложноположительных» результатов при правильном выполнении и соблюдении рекомендаций врача, позволит вовремя выявить заболевание и назначить своевременную терапию.

Выполняют пробу в детских поликлиниках, коммерческих клиниках или в медицинских кабинетах школ. Специальная подготовка к ней не требуется, достаточно только, чтобы ребенок был здоров. Диаскинтест при насморке, простуде не делают — только после полного выздоровления.

Как не выполняют и при:

обострении хронического заболевания;

выраженных кожных реакциях;

аллергическом состоянии;

эпилепсии.

«Препарат вводят под кожу специальным шприцем, — прокомментировал врач-педиатр Александр Ушаков. — У него тонкая короткая игла с косым срезом. Кожу предварительно протирают стерильным ватным тампоном. Процедура почти безболезненна».

3. Возможна ли аллергия на диаскинтест

Аллергическая реакция — это индивидуальное проявление активности иммунной системы. Предугадать, как поведет себя иммунитет при его «знакомстве» с новым препаратом, невозможно. Проба не обязательно спровоцирует аллергию даже у ребенка, склонного к пищевым аллергическим реакциям. Но если эта склонность есть, не лишним будет подготовиться к уколу.

По словам Александра Ушакова, детям с аллергией рекомендовано за пять дней до пробы начать прием антигистаминного препарата и продолжать курс еще два дня после нее. Если на месте укола возник выраженный отек, который очевидно соответствует аллергической реакции на диаскинтест, курс антигистаминного препарата нужно продлить, согласно рекомендации врача. А в будущем ребенку-аллергику вместо этого теста назначат пробу Манту.

4. Через сколько дней проверяют диаскинтест

Сразу после введения препарата на месте укола может образоваться папула, которая обычно быстро исчезает. Но окончательный результат диаскинтеста оценивают только через 72 часа. Специалист оценивает место введения препарата визуально и руководствуется выраженностью реакции.

Норма . На месте укола нет ни покраснения, ни уплотнения. Может наблюдаться только след от ранки при введении иглы диаметром до двух миллиметров. Такой результат говорит о том, что диаскинтест отрицательный, то есть возбудителя туберкулеза в организме нет.

. На месте укола нет ни покраснения, ни уплотнения. Может наблюдаться только след от ранки при введении иглы диаметром до двух миллиметров. Такой результат говорит о том, что диаскинтест отрицательный, то есть возбудителя туберкулеза в организме нет. Сомнительная реакция . В этом случае на месте укола может быть покраснение. При этом инфильтрата, то есть уплотнения, быть не должно. Сомнительная реакция не является показателем плохого диаскинтеста, но требует от врача внимания к пациенту.

. В этом случае на месте укола может быть покраснение. При этом инфильтрата, то есть уплотнения, быть не должно. Сомнительная реакция не является показателем плохого диаскинтеста, но требует от врача внимания к пациенту. Выраженная реакция. Она может быть слабовыраженной — при которой формируется и сохраняется плотная папула размером до 5 мм. Умеренно выраженной — при которой инфильтрат может достигать 9 мм. Или выраженной — когда размер уплотнения достигает 14 мм. При его диаметре от 15 мм речь идет о гиперергической реакции. В каждом случае диаскинтест считается положительным, то есть может говорить о наличии в организме возбудителя туберкулеза.

«Однозначно можно сказать, что тест — плохой, при наличии инфильтрата любого размера, — уточняет Александр Ушаков. — С большой долей вероятности он свидетельствует о туберкулезном инфицировании. Но иногда так может проявляться аллергическая реакция на компоненты препарата. Поэтому при сомнительной или положительной пробе пациент подлежит осмотру и обследованию у врача фтизиатра для исключения инфицирования или туберкулеза».

5. Диаскинтест — что нельзя делать, чтобы не «смазать» результат

Чтобы оценка диаскинтеста была объективной, после укола стоит соблюдать правила осторожности. Несмотря на его низкую чувствительность к попаданию жидкости, мочить место укола все же не рекомендуется. В противном случае реакция может оказаться ложноположительной.

Кроме того, нельзя чесать место введения препарата, чтобы не спровоцировать отечность и покраснение. Нельзя тереть и заклеивать пластырем, что иногда делают родители при купании ребенка, чтобы исключить попадание воды в ранку. Так как препарат вводят под кожу на руке, лучше держать ручку подальше от воды во время купания под душем. Заклеивание пластырем и попытка тщательно насухо вытереть папулу может привести к неприятной реакции. Этих правил нужно придерживаться до «чтения» пробы специалистом в течение трех дней.

Взрослым диаскинтест тоже проводят, но строго по показаниям. Делают его только в туберкулезных диспансерах. И используют непосредственно для диагностики туберкулеза или оценки эффективности лечения, назначенного врачом ранее. Методика оценки результата — та же, как и правила подготовки к тесту и рекомендации после его проведения.