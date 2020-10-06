Летчик-испытатель доказал профнепригодность командира разбившегося Ан-26

Утром 6 октября в Харькове в присутствии президента Украины Владимира Зеленского прошла церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26. Первым под звуки траурной музыки на площадь вынесли гроб с останками того, кто в момент удара «двадцать шестого» о землю был на борту машины самым главным и кто лично пилотировал самолет — 30-летнего летчика-инструктора, командира авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи 203-й учебно-авиационной бригады, майора Богдана Кишени.

Скорее всего, присутствовавшие в этот момент на церемонии родные и близкие погибших в который раз задавали себе вопрос о причинах катастрофы и с надеждой бросали взгляды на Зеленского. Но тот о причинах трагедии с Ан-26 предпочитал помалкивать. Потому что если бы глава украинского государства озвучил доложенные ему выводы авиаэкспертов, то в сторону гроба с останками Кишени прямо посреди церемонии могла бы прозвучать известная цитата из «Преступления и наказания»: «Вы и убили-с!..»

По крайней мере, именно на такую мысль наталкивают выводы летчика-испытателя ГП «Антонов» Александра Пахольченко, привлеченного к расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

Обозреватель ФАН ознакомился с написанным Пахольченко и попавшим в Интернет анализом развития авиационного происшествия с украинским самолетом Ан-26Ш.

Впрочем, перед тем, как озвучить выводы пилота-испытателя 1-го класса, будет нелишним кратко описать трагедию под Чугуевом.

1 уцелевший из 27

Учебный самолет для первичной подготовки штурманов Ан-26Ш (бортовой номер 76, серийный номер 56-08, выпущен 21 октября 1977 года) принадлежал 203-й учебной авиационной бригаде ВВС Украины. В июле 1996 года на Киевском авиаремонтном заводе состоялся капремонт самолета. К лету этого года двигатели «двадцать шестого» имели наработку, значительно превышающую допустимый после капремонта максимум. Несмотря на это, самолет, который в последний раз всерьез ремонтировался в 1996-м и которому «стукнуло» уже более 40 лет, 2 сентября 2020 года получил продление сертификатов летной годности до 21 июня 2022 года.

Вечером 25 сентября Ан-26Ш, имея на борту помимо семерых членов экипажа еще и 20 курсантов Харьковского университета имени Ивана Кожедуба ВВС Украины, отправился с военного аэродрома Чугуев в очередной учебно-тренировочный полет. Управлял самолетом летчик 2-го класса майор Богдан Кишеня.

Самолет осуществлял тренировочные взлет-посадку в режиме «конвейер», когда, едва коснувшись пневматиками шасси взлетно-посадочной полосы, машина тут же вновь идет на взлет. После выполнения нескольких взлетно-посадочных циклов при очередном заходе на посадочную глиссаду около 20.45 по московскому времени «двадцать шестой» рухнул вблизи города Чугуева в 2 километрах от военного аэродрома. От удара о землю машина развалилась на части и загорелась. На месте катастрофы погибли 25 человек из 27 находившихся на борту Ан-26Ш во время его последнего полета. Еще один человек скончался от обширных ожогов позже — уже в госпитале. Единственным уцелевшим оказался курсант Вячеслав Золочевский.

По факту произошедшего было начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (статья 416 УК Украины). Зеленский поручил создать комиссию для расследования обстоятельств произошедшего, а заодно отдал распоряжение о проверке всего украинского авиапарка.

«Мы хотим получить полную статистику по самолетам, вертолетам, полностью по всей нашей технике», — подчеркнул президент Украины.

Далее последовали соболезнования, траур и озвучивание самых разнообразных версий о причинах трагедии.

«Почему упал?»

Изначально речь шла о возможном выходе из строя левого двигателя самолета. При этом сразу возникал один непонятный момент. Ан-26 вполне мог осуществлять полет, а также посадку, и на одном из двигателей. Если, конечно, за штурвалом самолета находился профессионал. Покойный майор Кишеня характеризовался начальством и СМИ как «опытнейший пилот», поэтому с профессионализмом летчика все вроде бы было нормально. Но самолет-то все же упал!

В поисках ответа на вопрос «Почему упал?» разнокалиберные украинские официальные лица и «эксперты» доболтались до вариантов «была диверсия» и «Ан-26 не дотянул до взлетно-посадочной полосы, потому что его «подрезала» другая машина, на борту которой был сын командующего ВВС Украины генерала Дроздова». Но выглядели эти предположения не слишком убедительно.

«По предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть отказал не сам двигатель, а один из его датчиков», — через некоторое время заявил министр обороны Украины Андрей Таран, и это сообщение окончательно всех запутало.

Внести хоть какую-то ясность могла только расшифровка «черных ящиков» разбившегося самолета. Одними из первых результаты этой расшифровки получил привлеченный к расследованию обстоятельств авиакатастрофы Александр Пахольченко. Выводы, к которым на основании предоставленного ему материала пришел летчик-испытатель ГП «Антонов», были для ВВС Украины просто убийственными.

Квалификация под плинтусом

По мнению Пахольченко, к авиакатастрофе привел целый комплекс причин, причем главной из них стали ошибки «опытнейшего пилота» майора Кишени, уличенного летчиком-испытателем в «неумении балансировать самолет с несимметричной тягой». Иными словами, в штатных условиях учивший курсантов майор пилотировал самолет вполне уверенно. Но когда в ночных условиях у изношенного левого двигателя Ан-26Ш «скисла» система предельного регулирования температуры ПРТ-24, Кишеня не сдюжил и вогнал самолет в землю.

Однако неправильно было бы обвинять во всем одного только майора Кишеню. В конце концов, трагедия 25 сентября стала производной от общей неблагополучной ситуации, сложившейся в ВВС Украины к осени 2020 года.

В наследство от развалившегося Советского Союза этой структуре досталась колоссальная группировка военной авиации, насчитывавшая порядка 1100 самолетов. Помимо прочего, в число этих бортов входили три сотни истребителей МиГ-29 и Су-27, две сотни фронтовых бомбардировщиков Су-24, около полусотни штурмовиков Су-25 и даже 19 сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев с крылом изменяемой стреловидности Ту-160. Еще к этой армаде прилагались почти девять сотен вертолетов.

Сейчас это может показаться невероятным, но в 1992 году по количественному показателю военная авиация Украины уступала лишь ВВС США, России и Китая! Причем украинский авиапарк начала 1990-х был весьма современным и вполне соответствовал уровню страны, претендующей на статус региональной державы.

Однако очень быстро выяснилось, что сохранить в строю все числящиеся на балансе ВСУ 2800 летательных аппаратов Киев не способен ни технически, ни финансово. Начались десятилетия деградации украинского ОПК. Самолеты и вертолеты изнашивались, бились, списывались, продавались, а новых на вооружение не поступало. Авиапарк Украины «съеживался» буквально на глазах. Запредельная выработка ресурса авиатехники порождала в ВВС Украины не только высокую аварийность, но и снижение часов налета у пилотов. Мол, нечего тратить ресурс техники и жечь дорогую горючку — учитесь на земле! Как следствие, квалификация украинского летного состава стала, фигурально выражаясь, «съезжать под плинтус», хотя в отчетах все было просто замечательно и даже лучше.

«Вы и убили-с!..»

Разрыв в 2014 году из-за известных событий военно-технического сотрудничества Киева с Москвой окончательно отправил военно-воздушные силы Украины в нокдаун. Без комплектующих из России большую часть еще остающихся в украинских ВВС самолетов и вертолетов из-за износа придется списать к 2030 году. А до этого украинским «соколам» придется летать на старых машинах, запчасти к которым появляются методом «раскулачивания» других старых машин.

После всего этого не стоит удивляться внезапному выходу из строя у одного из двигателей «гробанувшегося» под Чугуевом Ан-26Ш системы предельного регулирования температуры. Не вызывает удивления и неспособность пилотировавшего «двадцать шестой» летчика-инструктора справиться с нештатной ситуацией. По-настоящему удивителен тут лишь факт того, что трагедия, подобная той, что случилась 25 сентября, не стряслась в ВВС Украины раньше.

Нет, это не наша попытка «сплясать на костях» погибших украинских членов экипажа и курсантов. Это констатация факта — в текущих обстоятельствах военно-воздушные силы Украины или сами «идут на посадку» или, в конце концов, бьются о твердь земную, как «старичок» «Ан» с бортовым номером «76».

И уж конечно, в возникновении столь драматичного выбора у украинских пилотов виновен не майор Кишеня, а все военно-политическое руководство Украины, после распада СССР пальца о палец не ударившее, чтобы создать у себя в стране боеспособные и, что немаловажно, жизнеспособные ВВС. Таким образом, часть вины за разбившийся под Чугуевом «Ан» лежит и на действующем президенте Украины Владимире Зеленском, которому тоже можно адресовать сакраментальную фразу «Вы и убили-с!..».