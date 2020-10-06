В Совфеде призвали западные соцсети соблюдать законодательство РФ

Москва, 6 октября. Иностранные социальные сети обязаны соблюдать требования российского законодательства о свободе слова. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, передает ФАН.

«В наш комитет поступил ряд обращений, связанных с блокировками материалов на YouTube и Facebook. Их анализ показал, что проблема имеет системный характер — указанные интернет-платформы регулярно удаляют контент, ограничивают вещание российских сетевых телеканалов и информационных агентств», — сказала она на круглом столе по законодательному обеспечению интересов РФ в интернет-пространстве.

Сенатор отметила, что все чаще стали появляться факты избирательного отношения цифровых платформ к размещаемому контенту. По ее словам, за последние несколько лет около 200 русскоязычных телеканалов включены в так называемый черный список YouTube.

«Так, например, в апреле текущего года видеохостинг заблокировал канал Федерального агентства новостей, в мае удален аккаунт «Крым 24». Особый резонанс в последнее время получила блокировка фильма «Беслан» Александра Рогаткина, — сказала Рукавишникова. — Совет по правам человека при президенте подчеркнул, что все процедуры блокировок российских СМИ происходили без предварительных предупреждений со стороны администрации видеохостинга».

Парламентарий подчеркнула, что в России цензура запрещена, в то время как блокировка интернет-ресурсов может нарушать права как представителей указанных каналов, так и пользователей информации. Она убеждена, что необходим такой правовой подход, при котором санкции и ограничения создавали бы стимулы для компаний-нарушителей к выполнению требований законодательства, а не ущемляли бы интересы пользователей.

«Нужно создать простой и понятный механизм отстаивания прав. Кроме, того необходимо всемерно способствовать развитию наших собственных, отечественных сервисов», — добавила сенатор.

Отметим, к участию в круглом столе приглашены представители органов государственной власти и российских медиахолдингов, СМИ, интернет-компаний.

Ранее в Совете Федерации обсудили, как антироссийские выпады стали привычным элементом пропаганды. Эксперты пришли к выводу, что России, в свою очередь, следует уделять больше внимания информационной подготовке своих политических акций и обосновать собственную позицию в мире.