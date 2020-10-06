В Крыму заявили о катастрофической ситуации с кадрами в регионе

Симферополь, 6 октября. Ситуацию на рынке труда в Крыму признали катастрофической. Из-за нехватки рук на полуострове проваливают сроки строительства социальных объектов. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент ФАН.

«На рынке труда Крыма сложилась катастрофическая ситуация: дефицит рабочей силы, по предварительным данным, составляет 10 тысяч человек. Этих людей невозможно привезти из-за пандемии», — признал Константинов.

Однако специалисты Симферопольского центра занятости рассказали корреспонденту ФАН, что безработица в Крыму продолжает расти. По сравнению с прошлым годом, в этом значительно увеличилось количество обращений граждан в органы службы занятости за помощью с поиском работы. Также увеличилось количество граждан, признанных безработными и получающих пособие по безработице. Например, в августе 2020 года признано безработными 8039 человек, что в 10,7 раза больше, чем в прошлом году.

Такое несоответствие специалисты объясняют тем, что в Крыму чаще всего безработными оказываются люди со средне-специальным профессиональным образованием. На объекты регионального строительства же чаще требуются люди с высшим образованием.

При этом подобные специальности не имеют спроса у современных студентов. По результатам приемной кампании в Крыму, востребованными оказались специальности медиков, юристов, журналистов и педагогов.

«Катастрофически не хватает инженеров. У нас целевой набор для заводов «Фиолент» и «Залив», — сказал ФАН ректор Крымского инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов.

Уже готовых специалистов отпугивает невысокая зарплата, которую может платить государство. Об этом рассказал инженер-проектировщик автомобильных дорог Алексей Никитин. Из Симферополя в 2016 году он переехал в Амурскую область, вместе с ним переехала и его семья, для них выделили служебное жилье. По словам Никитина, сейчас его зарплата составляет 100 тысяч рублей.

«Например, на строительство «Тавриды» требовались специалисты. Там предлагали специалистам высокой квалификации зарплату от 40 тысяч рублей. И при этом даже обеспечивалось проживание, питание, обещали и соцпакет, но это небольшие деньги для проектировщиков или инженеров. Поэтому на такую работу соглашаются начинающие специалисты, ну и энтузиасты своего дела, конечно», — рассказал Алексей Никитин.

По словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, из ситуации можно достойно выйти, если муниципальные образования «поумерят аппетиты» и начнут грамотное планирование при строительстве объектов с учетом реальной картины на рынке труда.