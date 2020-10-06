Москва, 6 октября. Российский актер театра и кино Гоша Куценко признался, что в самом начале пандемии коронавируса хотел стать волонтером. Однако знакомые медики отговорили его, пошутив, что 53-летний актер сам уже находится в зоне риска. А позже выяснилось, что артист уже перенес инфекцию. Об этом передает «7Дней».

Куценко рассказал, что в начале пандемии многие россияне переживали из-за того, что не могут ничем помочь тем, кто сражается с опасным заболеванием. Актер был в числе тех, кто стремился внести свой вклад в победу над коронавирусом.

«Со времен съемок в сериале «Скорая помощь» у меня осталось много товарищей-врачей, и я звонил им и предлагал носилки потаскать. По съемкам знаю, что это тяжелый труд. Но «коллеги» шутили, что я по возрасту уже в группе риска», — признался Куценко.

Актер также рассказал, что перенес коронавирус «на ногах». Он сдал анализы на антитела к опасной инфекции. Оказалось, что актер уже переболел. Потом он и сам вспомнил, что принимал участие в съемках с температурой.

«Но тогда на это никто не обращал внимания. Разумеется, я побаиваюсь заболеть повторно, поэтому всегда ношу с собой маску. И всем рекомендую!» — советует знаменитость.

Во время карантина Куценко с семьей жил за городом. Свободное время он посвящал спорту, однако высокий уровень самоотдачи привел к тому, что актеру стало только хуже.