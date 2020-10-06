Людей без масок будут высаживать из транспорта в Риге

Рига, 6 октября. Власти латвийской столицы ужесточили борьбу с коронавирусом. С 7 октября из общественного транспорта города будут высаживать людей без защитных масок, заявил глава Рижской думы Мартиньш Стакис, пишет Delfi.

Контроль над соблюдением введенной меры возложен на полицию городского самоуправления.

Председатель городского парламента заострил внимание на том, что в общественном транспорте люди должны быть именно в масках. Весной граждане прикрывали лицо руками, платком или шалью. Теперь такие «полумеры» не позволят пользоваться транспортом ввиду их слабой эффективности, отметил Стакис.

Депутат заявил, что пока в городе достаточно средств защиты. Однако не исключено, что придется просить госорганы оказать помощь с закупкой, чтобы обеспечить необходимым те категории граждан, которые не могут приобрести их сами.

Для того, чтобы люди помнили о требовании властей, на дверях транспорта и в салоне уже есть информационное напоминание.