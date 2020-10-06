Метеорологи рассказали, стоит ли бояться смерчей в Крыму

Симферополь, 6 октября. В соцсетях было опубликовано очередное видео смерча в Крыму, замеченного на днях у берегов Алушты в поселке Утес.

С начала лета смерчи наблюдали в нескольких курортных поселках полуострова, в Ялте, неподалеку от Крымского моста. Гигантские водяные столбы в Черном море становятся явлением привычным, но с чем это связано — с изменением экологической ситуации или некими природными катаклизмами?

Несмотря на общий ажиотаж, этим летом на крымских метеостанциях ни одного смерча официально зарегистрировано не было, а подтверждать фото- и видео-факты, выложенные любителями в Интернет, они официально не могут, рассказали ФАН в Крымском управлении по гидрометеорологии.

Смерчи рождаются под высокими кучево-дождевыми облаками, когда на хорошо прогретую поверхность воды вторгаются притоки холодного воздуха. Из грозовой тучи тянется гигантский «черный хобот», который расширяется у основания облака и движется, соединяясь с водой. Высота водяного столба может достигать 15 километров, а воронка может удерживать в воздухе до полумиллиона тонн воды.

По словам крымских метеорологов, глобальное потепление провоцирует рост атлантических циклонов, которые могли бы повлиять на формирование смерчей, но проходят они далеко — по северу страны. Серьезных изменений у берегов Крымского полуострова пока не наблюдается.

«Черное море этим летом было теплое, температура поверхности воды доходила до 24 — 26 градусов. Резкий заход холода формировал смерчи, но в этом нет ничего сверхъестественного, 2020 год от других ничем не отличается, бывали годы и потеплее», — рассказала ФАН начальник отдела Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

В этом году сезон черноморских смерчей стартовал немного раньше. Обычно возникающие на поверхности моря гигантские водяные столбы начинают волновать отдыхающих с середины августа, когда температура воды достигает 26 градусов. Этим летом первый смерч был зафиксирован 8 июля в районе Туапсе на расстоянии 7-10 километров от берега.

Однако смерчи на воде не самое страшное. Катастрофа происходит, когда они выходят на сушу или формируются на земле. В Новороссийске отчетливо помнят трагедию 2002 года, когда летний отдых в курортном поселке Широкая балка обернулся для десятков тысяч туристов сущим кошмаром.

Воронка смерча достигала 200 метров в диаметре, столб тянулся на три тысячи метров вверх. По официальным данным, от разбушевавшейся стихии погибли около 70 человек. В том же году смерч наблюдался на Крымском полуострове в Джанкойском районе.

«Возле ограды лежит холодильник, прилетевший с другой улицы. Хозяйку смерч вынес из дома и выбросил в соседний огород на 50 метров. Слышен гул как от реактивного самолета. Молодую женщину вместе со скутером подняло в воздух выше газовой трубы, она потеряла сознание и сломала ключицу», — говорится в отчете о последствиях смерча, который наблюдался в сентябре 2009 года в Сакском районе.

Также в Крыму были зарегистрированы наземные смерчи в 2004 и 2007 годах. По датам видно, что серьезных разрушений, вызванных ураганом на побережье Черного моря, не случалось давно. Последние годы смерчи замечают чаще на воде, да и те больше не пугают, а завораживают обывателя, защищенного от непредсказуемой стихии лишь любопытной камерой смартфона.