Широкие брюки уверенно сохраняют лидирующие позиции в топе модных трендов уже несколько сезонов. В этом году они, кажется, окончательно потеснили скинни и кожаные леггинсы. Именно они все чаще появляются в гардеробах звезд и популярных блогеров, а потому претендуют на звание must have для каждой модницы.

Если и вы хотите быть в тренде, но не знаете, с чем носить широкие брюки, прислушайтесь к рекомендациям профессиональных дизайнеров. Художник-стилист Юлия Беляева рассказала, какую одежду выбрать в качестве «верха», с какой обувью носить широкие брюки и когда с этими моделями стоит быть осторожнее.

Особенности модели

«Самые популярные сегодня — это брюки палаццо на талии, — комментирует эксперт. — Их часто путают с клеш, но отличие в том, что у палаццо клеш начинается от бедра. А у классического клеш — от колена. Посадка должна быть высокой, а длина — строго в пол».

Выбирать такие модели стоит с учетом особенностей фигуры. Они садятся идеально на высоких и стройных девушек. Светлые брючки с обувью в тон делают ноги визуально очень эффектными, почти бесконечными. А вот если с ростом не повезло, да и фигура подкачала, к выбору нужно подходить чуть внимательнее. Дизайнер советует не отказываться от трендового фасона, но выбирать модели с заниженной посадкой и клешем от середины бедра. Идеально, если пошиты брючки будут из легкой, струящейся ткани, тогда и фигура будет выглядеть легкой, воздушной.

Если же у вас есть животик, не стоит надеяться на широкие штаны. С чем носить их — вопрос не главный. Куда важнее — стоит ли?

«Высокая посадка акцентирует внимание на области живота, — уточняет Юлия Беляева. — Поэтому если живот у девушки — проблемная зона, от высоких брюк с завышенной талией лучше отказаться».

С чем носить широкие брюки осенью и зимой

Предстоящие холода — возможность разнообразить свой гардероб новыми, интересными сочетаниями. И для брючек актуального фасона их может быть множество.

С водолазкой. Не просто модный, а очень комфортный и теплый вариант на каждый день. В таком наряде не замерзнешь в самую промозглую погоду. Наденьте наверх пальто прямого кроя — и лишь подчеркнете актуальность образа. Водолазки выбирайте однотонные, из натуральных материалов.

С тонким свитером. Брючки базовых цветов так и просят подобрать им в пару яркий «верх». И в холодное время года теплые свитеры из кашемира и даже шерсти подходят идеально. Пусть погода за окном серая и промозглая, порадуйте себя ярким сочетанием. Разноцветные свитеры в полоску или однотонные, но «не зимних» розового, голубого, терракотового тонов будут очень кстати. Кашемир идеально дополняет модели из струящихся, мягких тканей.

С трикотажным жилетом. В офисный стиль отлично вписываются жилеты, которые в этом сезоне переживают очередное рождение. Вязаные, с крупным рисунком подойдут в случае, если дресс-код не слишком строгий. Надевать их на голое тело, конечно, не стоит. А вот в сочетании с брючками из плотной ткани и стильной рубашкой они будут смотреться отлично.

Обувь подбирайте по вкусу, настроению и образу. При выборе осенней и зимней пары, вопрос, с чем носить широкие брюки в 2020 году, звучит вовсе не ультимативно. Наденьте кроссовки, если отправляетесь на прогулку или встречу с друзьями. Ботильоны или сапоги — когда идете на работу или деловой обед.

Обращать внимание стоит лишь на длину штанов. Если обувь на каблуке — они должны закрывать его минимум на половину. Если каблука нет — штанины могут свободно струиться до носиков кроссовок.

Высокие широкие брюки — с чем носить весной и летом

Думаем, не ошибемся, если уверим вас: в будущем году модель сохранит свои актуальные позиции. А потому и весной, и будущим летом вы сможете уверенно использовать эти комплекты в повседневном гардеробе.

С тонкой блузой, рубашкой. Кажется, это сочетание идеально. Оно отлично вписывается в офисный дресс-код, но при этом позволяет выглядеть не слишком строго. Конечно, блузку стоит заправить, что только подчеркнет тонкую талию. А вот если надеть рубашку на выпуск, получится актуальный образ оверсайз. Не боитесь воздушности и объемов? Выбирайте свободную рубашку, и можно не задумываться ни о макияже, ни о прическе. Расслабленный образ для прогулки в выходной день готов.

С кроп-топом. Вариант для девушек, которые могут похвастаться идеально плоским животом. Ну почему не показать окружающим эту красоту? Такое сочетание в одежде особенно любят супермодели, но и в обычной жизни оно не будет лишним. При выборе брюк под кроп-топ помните: чем выше посадка, тем меньше «тела» остается на виду.

С футболкой, майкой базовых цветов. В теплую погоду такой комплект станет настоящей палочкой-выручалочкой для любого выхода. В прохладную дополните его укороченным жакетом.

«Самые модные сегодня комбинации — это брючный костюм с одним только жакетом. В холодное время года — оверсайз со свитером или вязаным жилетом, — уточняет дизайнер Юлия Беляева. — В офисном стиле будут уместны туфли на каблуке, в свободном — любая удобная обувь, в том числе на плоской подошве».

Выбор ткани

Для разных сезонов можно подобрать модели из подходящих материалов. В межсезонье и согреет, и подчеркнет достоинства фигуры костюмная ткань. Состав ее может быть разным — из хлопка или шерсти, а также смесовый.

В теплое время приятны к телу легкие, струящиеся материалы, которые идеально дополняются таким же верхом. Отдавайте предпочтение натуральным тканям: они носятся дольше и сохраняют идеальный вид в течение нескольких сезонов. А так как широкие брюки с завышенной талией явно не собираются сдавать позиции, обратить внимание на качество ткани при покупке будет не лишним.