Психиатр рассказал, чем осенняя хандра отличается от депрессии

Санкт-Петербург, 6 октября. Осенью мы рискуем не только простудиться и подхватить вирус, но и столкнуться с осенней хандрой или даже депрессией. Последние имеют похожие проявления, но совершенно разные последствия: если хандра может пройти сама, то при депрессии необходима помощь специалистов. Как отличить одно от другого, «Пятый канал» выяснил у врача-психиатра Андрея Хваткова.

Специалист отмечает, что депрессия — это психическое расстройство, которому в первую очередь подвержен мозг человека. Симптомы депрессии могут быть различными — от тревоги и банальных истерик до проблем со сном, тоски, общей подавленности.

Это происходит во многом из-за сокращения количества солнечных часов. С связи с этим человек может заметить замедление всех обычных повседневных процессов.

«Люди метеочувствительны и ощущают все сезонные изменения на себе, объяснил психиатр. Изменения внешних факторов влияют на психические процессы. Человек понимает, что летом он чувствовал себя намного бодрее, а с наступлением осени уже не так активен, как месяц назад», — поясняет психиатр.

Из-за того, что осенью меньше солнечных дней, в организме падает серотонин — «гормон счастья». Именно он отвечает за все психические процессы.



«Не паникуйте! Дефицит серотонина осенью незначителен и наблюдается у большинства людей, особенно у проживающих в северных широтах», — предупреждает врач.

С наступлением осенней хандры у человека портится настроение, но это нормально. В этом случае осеннюю хандру можно рассматривать как некий цикл нашего эмоционального фона. Настроение может быть плохим утром и значительно подняться к вечеру. Но если такое состояние длится больше месяца, это может быть проблемой. Эмоциональные перепады в первую очередь характерны для осенней хандры, но не для депрессии.

Второй важный момент, на который стоит обратить внимание при затяжном отсутствии настроения — это нарушение сна или бессонница. Слишком чуткий и поверхностный сон, резкие пробуждения в два или три часа ночи, которые психиатры называют «депрессивными ночными часами». Обычно после них крайне трудно заснуть. Если вы замечаете у себя затяжное отсутствие сна, аппетита и настроения, Андрей Хватков советует обратиться к врачу.

Специалисты не советуют заниматься самолечением даже в случае осенней хандры. Но если вы все-таки решили пропить курс витаминов для профилактики, психиатр относит это к плацебо-терапии и советует обратить внимание на витамины группы B — B1, B6 и B12. Эта группа подходит для нормализации состояния нервной системы. Также осенью не лишним будет витамин D. Но перед тем, как начинать пить витамины, врач советует сдать анализы и установить, чего не хватает именно вашему организму.

Также нужно соблюдать несколько простых правил: каждый раз ложиться и просыпаться в одно время, даже по выходным и во время отпуска. Наш мозг — это машина, которая работает только при соблюдении режима, отмечает специалист. Рекомендуется полностью исключить дневной сон, добавить физическую нагрузку на свежем воздухе и ограничить круг людей вокруг вас во избежание респираторных и вирусных заболеваний.