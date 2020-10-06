Врач назвала продукты, которых стоит избегать при приеме антибиотиков

Москва, 6 октября. Во время приема антибиотиков необходимо исключить из рациона некоторую пищу. О том, какие продукты стоит избегать при приеме антибиотиков, рассказала эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Instagram-аккаунте.

«Из пищи лучше исключить то, что тяжело переваривается, чтобы не нагружать лишний раз печень: жирные, жареные, маринованные, соленые продукты, копчености, колбасы, майонезы и прочие соусы, натуральные фруктово-ягодные соки», — указала специалист.

Также Зухра Павлова посоветовала отказаться от сладких фруктов, в том числе бананов. Во время приема антибиотиков можно добавить в рацион кисломолочные продукты — йогурты без ягод и добавок, кефир. Эндокринолог отметила, что нужно есть продукты, богатые метионином. Эта аминокислота содержится в красной икре, кальмарах, рыбе, баранине, говядине и курице.

По словам Павловой, во время приема курса антибиотиков нужно пить много воды — взрослому человеку необходимо не менее полутора литров в сутки.

Ранее сообщалось, что ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из других институтов РФ открыли универсальный природный антибиотик, способный эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний.