Названы сроки начала летных испытаний вертолета Ми-4

Москва, 6 октября. Реставрация восстановленного вертолета Ми-4 вышла на стадию доводочных работ, позади остались наземные испытания, а до конца года в ДОСААФ начнется программа летных испытаний. Об этом в интервью ФАН рассказал председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.

«До конца года надеемся начать программу летных испытаний, — подтвердил Колмаков в разговоре с ФАН. — Но в связи с тем, что необходимые элементы его конструкции — товар штучный, специалисты Московского авиаремонтного завода ДОСААФ с особой тщательностью подходят к их производству и установке на вертолет. Повышенное внимание уделено элементам силовой установки и трансмиссии, чтобы исключить любые ошибки и неточности. Надеюсь, что в самое ближайшее время наш ветеран армейской авиации вновь поднимется в небо».

По мнению Колмакова, отреставрированный на Московском авиационно-ремонтном заводе вертолет Ми-4 станет жемчужиной нового музея авиации ДОСААФ, который создается на базе завода.

«Для этого на предприятии полностью восстановили макеты вертолетов Ми-1, и Ка-126, — добавил собеседник агентства. — До летного состояния доведены такие воздушные суда, как вертолет Ка-26 и самолет L-29. В сотрудничестве с Фондом «Крылатая память Победы» на заводе ремонтируются и будут доведены до летного состояния два истребителя: И-153 «Чайка» и И-15. Кроме того в экспозиции будут представлены четыре самолета времен Первой мировой войны: Fokker Dr. I, Fokker D.VII, Sopwith Camel и Avro 504».

Колмаков также добавил, что в новом музее будет представлена уникальная коллекция авиационных двигателей. Она насчитывает более 30 экземпляров, произведенных в период от начала 1920-х годов и до последних десятилетий ХХ века.

Напомним, Ми-4 — одно из первых детищ отечественной вертолетной индустрии, первый массовый советский вертолет гражданского и военного применения. Он служил армии с начала 1950-х по самый конец 1980-х годов. Для полноценной реставрации запчасти для этого образца пришлось собирать по всей стране. Лопасти несущего винта доставили из Щелкова, лопасти хвостового винта были присланы из Киржача. В случае успешного прохождения летных испытаний Ми-4 станет единственным летающим вертолетом этой модели в России.