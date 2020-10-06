Почему Пакистан поддерживает Азербайджан в нагорнокарабахском конфликте

Пакистан на сегодняшний день является единственной страной южно-азиатского региона, которая открыто выразила свое отношение к конфликту в Нагорном Карабахе. Лозунг «Одна нация — три страны», связывающий вместе Пакистан, Азербайджан и Турцию, можно назвать квинтэссенцией настроения пакистанского сегмента Twitter. Почему Исламабад поддерживает Баку и как относятся официальные и неофициальные круги страны армяно-азербайджанскому конфликту — разбиралась автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан — единственная страна в мире, не признающая Армению

Исламабад принципиально не признает существования Армении — это знак протеста в ответ на «нарушения Ереваном прав человека в отношении азербайджанцев Нагорно-Карабахского региона во время войны 1988-1994 годов».

По словам Абдулы Хамида — посла Пакистана в Баку тех лет — «когда Армения обратилась к нам с вопросом: "какие проблемы есть между нами и почему вы не признали нас страной?", мы специально сказали, что у нас есть только одна проблема, и это проблема Нагорного Карабаха, разрешите ее, и мы вас узнаем».

Как и Турция, Исламабад отрицает геноцид армян во время Первой мировой войны.

В то же время Пакистан признает геноцидом Ходжалинскую резню — мрачный эпизод армяно-азербайджанского конфликта, когда при штурме армянскими войсками города Ходжалы погибло более 613 азербайджанских мусульман, в том числе 106 женщин. Не далее как в феврале 2020 года, популярная газета Pakistan Observer опубликовала статью Мохаммеда Шахариара Джаведа под названием «Ходжалинский геноцид мирного населения Азербайджана».

Что произошло?

27 сентября 2020 между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались вооруженные столкновения. Обе страны обвинили друг друга в нападении и агрессивных действиях. В то время как армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что противник начал наступление и военные карабахского региона на него отвечают, азербайджанское министерство обороны утверждало, что агрессия инициирована Ереваном.

Пакистан поддержал Азербайджан и обвинил Армению в нарушении границ.

«Ситуация может поставить под угрозу мир и безопасность всего региона. Армения должна прекратить военные действия, чтобы избежать дальнейшей эскалации», — заявили в пакистанском МИД.

Реакция официальных кругов Пакистана

По мере развития нагорнокарабахского конфликта между, министерство иностранных дел Пакистана сделало еще ряд заявлений:

«Пакистан глубоко обеспокоен ухудшением ситуации в области безопасности в нагорнокарабахском регионе. Интенсивные обстрелы армянскими войсками в минувшие выходные мирного населения азербайджанских сел Тертер, Агдам, Физули и Джебраильского района достойны порицания и крайне прискорбны». «Пакистан поддерживает братский азербайджанский народ и поддерживает его право на самооборону. Мы разделяем позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху, которая соответствует ряду единогласно принятых резолюций Совета Безопасности ООН».

Пакистан, вслед за Турцией, настаивает на том, что международное право и многочисленные резолюции ООН подтверждают позицию Азербайджана — на момент начала конфликта в 1988 году Нагорный Карабах принадлежал Баку, и референдум по самоопределению на этих территориях возможен только после ухода армянских войск и возвращения азербайджанских беженцев. В этой связи весьма примечателен тот факт, что даже сама Армения не признает самопровозглашенную независимость республики и прилегающих районов, которые местные армяне называют «Арцах».

В 2008 году Генеральная Ассамблея ООН подтвердила территориальную целостность Азербайджана, выразив поддержку международно-признанным границам этой страны и потребовав немедленного вывода армянских сил.

Реакция пакистанского общества

Пакистанское общественное мнение настолько рьяно поддерживает Азербайджан и Турцию, что легко понять, откуда родились слухи о пакистанских боевиках в рядах азербайджанской армии (об этом мы будем говорить дальше).

«Одна нация — три страны. Мы едины против врагов».

В то время как в Азербайджане повсюду вывешивают флаги Турции, Пакистана и национальные, Исламабад выражает свою благодарность:

«Мы благодарны азербайджанцам, которые присылают нам сотни фотографий с любовью и признательностью. Мы всегда поддерживаем Азербайджан, защищающий свой суверенитет. Вместе мы стоим и вместе поднимаемся».

We are thankful to the people from Azerbaijan, sending us hundreds of pictures with love and appreciation. Our support is always here for Azerbaijan defending your sovereignty.



United we stand & together we rise.#Azerbaijan ????????#Pakistan ????????#Turkey ????????#KarabakhisAzerbaijan pic.twitter.com/LBvcyIgMY3 — Pakistan Defence (@Defence__Pak) October 2, 2020

Военное сотрудничество Пакистана и Азербайджана

С момента установления дипломатических отношений между Баку и Исламабадом, неоднократно происходили военные обмены между вооруженными силами. Обе страны подписали оборонные соглашения, направленные на развитие сотрудничества. Совместная рабочая группа регулярно проводит заседания для определения новых двусторонних проектов.

Азербайджанские военнослужащие регулярно проходят курсы повышения квалификации в пакистанских военных учебных заведениях. Оборонные ведомства оказывают друг другу техническую поддержку в разработке и обслуживании военной техники. На регулярной основе существует взаимодействие на высоком уровне между старшими должностными лицами министерств обороны обеих стран.

Сражаются ли в Нагорном Карабахе пакистанские боевики?

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц заявил, что он «не может исключать возможности» того, что пакистанские боевики воюют на земле рядом с Азербайджаном наряду с «наемниками, действующими в стране». Он также вспомнил, что пакистанцы присутствовали в Нагорном Карабахе, когда разразилась война в 1990-е годы.

«Мы не можем исключить такую возможность, учитывая, что они действовали точно так же в начале 90-х годов во время масштабной войны в Нагорном Карабахе. С соглашением о прекращении огня, в 1994 году эти ребята пакистанского происхождения были там. Для нас не станет сюрпризом, если они будут там и на этот раз», — сказал Адонц в интервью индийскому информационному каналу Zee News.

Исламабад отрицает, что его армия вовлечена в армяно-азербайджанский конфликт. Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что подобные обвинения — не что иное, как «безответственные заявления».

Доказательств присутствия пакистанских военных в Нагорном Карабахе на данный момент нет. Появятся ли они в будущем — трудно сказать. Может быть, к мемориалам в Ереване и Ходжалиме когда-нибудь добавится еще один — в Исламабаде, в память о тех, кто был убит на кавказской войне 2020 года. Возможно, мы не научимся решать конфликты переговорами, пока не застроим всю планету памятниками погибшим в той или иной резне. Наверное, начиная войны, нужно сперва копать могилы, чтобы хорошо подумать об их цене, а потом уже браться за оружие.

А пока что армяно-азербайджанский конфликт стал еще одной взорвавшейся геополитической бомбой замедленного действия, осколки которой разлетелись по всей планете и задели сразу множество противоположных интересов. И Пакистан, разумеется, не упустит возможности укрепить свой имидж борца за права мусульман и будет оказывать дипломатическую, а возможно и не только, поддержку Азербайджану.