Почему Пакистан поддерживает Азербайджан в нагорнокарабахском конфликте

Пакистан на сегодняшний день является единственной страной южно-азиатского региона, которая открыто выразила свое отношение к конфликту в Нагорном Карабахе. Лозунг «Одна нация — три страны», связывающий вместе Пакистан, Азербайджан и Турцию, можно назвать квинтэссенцией настроения пакистанского сегмента Twitter. Почему Исламабад поддерживает Баку и как относятся официальные и неофициальные круги страны армяно-азербайджанскому конфликту — разбиралась автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Исламабад принципиально не признает существования Армении — это знак протеста в ответ на «нарушения Ереваном прав человека в отношении азербайджанцев Нагорно-Карабахского региона во время войны 1988-1994 годов».

По словам Абдулы Хамида — посла Пакистана в Баку тех лет — «когда Армения обратилась к нам с вопросом: "какие проблемы есть между нами и почему вы не признали нас страной?", мы специально сказали, что у нас есть только одна проблема, и это проблема Нагорного Карабаха, разрешите ее, и мы вас узнаем».

Как и Турция, Исламабад отрицает геноцид армян во время Первой мировой войны.

В то же время Пакистан признает геноцидом Ходжалинскую резню — мрачный эпизод армяно-азербайджанского конфликта, когда при штурме армянскими войсками города Ходжалы погибло более 613 азербайджанских мусульман, в том числе 106 женщин. Не далее как в феврале 2020 года, популярная газета Pakistan Observer опубликовала статью Мохаммеда Шахариара Джаведа под названием «Ходжалинский геноцид мирного населения Азербайджана».

27 сентября 2020 между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались вооруженные столкновения. Обе страны обвинили друг друга в нападении и агрессивных действиях. В то время как армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что противник начал наступление и военные карабахского региона на него отвечают, азербайджанское министерство обороны утверждало, что агрессия инициирована Ереваном.

Пакистан поддержал Азербайджан и обвинил Армению в нарушении границ.

По мере развития нагорнокарабахского конфликта между, министерство иностранных дел Пакистана сделало еще ряд заявлений:

Пакистан, вслед за Турцией, настаивает на том, что международное право и многочисленные резолюции ООН подтверждают позицию Азербайджана — на момент начала конфликта в 1988 году Нагорный Карабах принадлежал Баку, и референдум по самоопределению на этих территориях возможен только после ухода армянских войск и возвращения азербайджанских беженцев. В этой связи весьма примечателен тот факт, что даже сама Армения не признает самопровозглашенную независимость республики и прилегающих районов, которые местные армяне называют «Арцах».

В 2008 году Генеральная Ассамблея ООН подтвердила территориальную целостность Азербайджана, выразив поддержку международно-признанным границам этой страны и потребовав немедленного вывода армянских сил.

Пакистанское общественное мнение настолько рьяно поддерживает Азербайджан и Турцию, что легко понять, откуда родились слухи о пакистанских боевиках в рядах азербайджанской армии (об этом мы будем говорить дальше).

В то время как в Азербайджане повсюду вывешивают флаги Турции, Пакистана и национальные, Исламабад выражает свою благодарность:

