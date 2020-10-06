Роспотребнадзор назвал срок сохранения активности коронавируса в России

Москва, 6 октября. Активность коронавируса в России, скорее всего, продлится в России в течение двух лет. Такой срок назвал эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

«В течение двух лет мы будем ожидать достаточно активные позиции коронавируса среди циркулирующих сезонных респираторных вирусов с периодическими горячими точками в различных географических регионах», — сказала представитель ведомства.

Что касается увеличения количества заболевших, то это свидетельствует об очередной вспышке. Пшеничная добавила, что их может быть несколько.

Отметим, что власти продолжают оказывать материальную поддержку медперсоналу, который ведет непрерывную борьбу с распространением коронавируса. Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплаты этой категории бюджетников предусмотрены 11,2 миллиарда рублей. Дополнительные деньги предусмотрены в том числе и водителям машин скорой помощи.

Напомним, что у коронавируса есть ряд симптомов, при появлении которых нужно вызывать медиков на дом. Теледоктор Александр Мясников дал рекомендации, в каких случаях нужно звонить в скорую, а в каких не стоит.