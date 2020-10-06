Виктор Зуев: Коронавирус распространяется из-за низкой санитарной культуры

В Москве ужесточают меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Отмена действия льготных проездных для школьников и для пенсионеров, по моему мнению, мера весьма резонная. Ведь то, что из общего числа заболевших доля пенсионеров и школьников составила всего 10%, говорит о том, что ради них принято достаточно предупредительных мер. Именно пожилые люди находятся в самой опасной зоне.

Почти за 10 месяцев пандемии мы накопили некоторый опыт. Обе возрастные группы должны строго выполнять рекомендации специалистов. Конечно, показатели заболеваемости завтра и послезавтра не снизятся. Но расти они будут уже не за счет детей и пенсионеров, а за счет людей среднего возраста.

Люди преклонного возраста относятся к своему здоровью очень трепетно. Они, как правило, сидят по домам или по дачам. Они до минимума свели все свои контакты с внешним миром. А на улице они лучше всех соблюдают масочный режим. Я могу с твердостью заявить, что за счет стариков количество заболевших увеличиваться не будет.

Прирост дадут как раз те самые люди среднего возраста, о которых я уже говорил — и в первую очередь те, кто обладает низкой санитарной культурой. Те, кто воображает, что маски — это ерунда. У некоторых людей даже есть устойчивое мнение, что и вируса-то не существует.

Я этому не удивляюсь, стоит только вспомнить историю с ВИЧ-инфекцией. Ведь когда она только появилась, многие люди говорили, что это полная ерунда, что болезни не существует. Повторюсь, это свидетельствует о низкой санитарной культуре, к сожалению. Приходится говорить и о низкой дисциплинированности.

Посмотрите, как люди в Китае относятся к распоряжениям, которые публикует их правительство! Ведь почему сегодня у этого громадного государства единичные случаи заболевания? Потому что они — в основной массе — исключительно дисциплинированные люди. Вспомните, как у них сажали на карантин многомиллионные регионы, и посмотрите на нашу расхлябанность на этом фоне. Так что надо больше прислушиваться к тому, что говорят специалисты.

Повторюсь, из-за ограничительных мер, введенных сегодня, завтра число заболевших не уменьшится. Но постепенно заражение остановится и пойдет на убыль. Этому способствует ряд факторов. Во-первых, увеличение числа переболевших. Во-вторых, те самые бессимптомные больные, в организме которых — как мы, вирусологи, говорим — персистирует (долго сохраняется в организме. — Прим. ФАН) вирус и вырабатываются антитела. Они тоже становятся иммунными.

В-третьих, у нас начинается прививочная кампания, и это в конечном итоге создаст ту иммунную прослойку, которая остановит развитие пандемии. Я, например, уже привился против коронавируса, а спустя десять дней сделал прививку и от гриппа. И тем не менее я хожу на улице в маске — из солидарности, чтобы своим примером показывать, что маска — это не пытка, а необходимое средство защиты в наше время.