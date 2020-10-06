Путин назвал сентябрь самым удобным месяцем для голосования

Москва, 6 октября. При определении даты проведения выборов необходимо исходить из того, что удобно гражданам, поэтому в России голосование проходит в сентябре. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы, передает пресс-служба Кремля.

В ходе совещания лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов назвал сентябрь оптимальным для проведения голосования в России. Он отметил, что и во многих других странах выборы проходят именно в первый месяц осени.

«Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей удобнее всего», — сказал Путин о проведении выборов сентябре.

При этом президент обратил внимание на необходимость рассматривать и другие предложения о сроках единого дня голосования. По словам главы государства, везде есть свои плюсы и минусы.