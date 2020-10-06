Nokia выпустит «умные» телевизоры с Android TV

Москва, 6 октября. Индийская компания Flipkart и финский производитель смартфонов вместе планируют представить смарт-телевизоры под брендом Nokia. Об этом сообщает Gizmochina.

В линейке планируется выпустить шесть «умных» телевизоров с диагональю экрана от 32 до 65 дюймов. Все они будут оснащены функцией микро-затмения, а также дисплеем MaxBrite, который обеспечит четкость деталей и яркость цвета. Модели с диагональю 50, 55 и 65 дюймов будут иметь разрешение 4K Ultra HD, а также получат динамики мощностью 48 Вт.

Отмечается, что за функции Smart TV будет отвечать система Android TV 9.0 с поддержкой Google Assistant, Chromecast и Play Store. Старшие версии телевизоров получат встроенную память в размере 16 ГБ, а младшие — 8 ГБ.

Что касается цен, то самый дешевый вариант будет стоить 177 долларов (примерно 14 тысяч рублей), а наиболее дорогой телевизор с 65-дюймовым дисплеем оценивается в 816 долларов (63 тысячи рублей). Телевизоры бренда Nokia можно будет купить в Индии уже с 15 октября.

Весной финская компания HMD Global представила «антикризисный» смартфон Nokia 5.3, который внешне похож на Nokia 8.3 5G. Корпус смартфона выполнен из стекла, на тыльной стороне находится сканер отпечатков пальцев, а на лицевой — безрамочный дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Ранее эксперт рассказал, как современные «умные» телевизоры могут быть использованы спецслужбами некоторых стран для слежки за людьми.