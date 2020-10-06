Пригожин показал специальный завтрак для Валерии

Москва, 6 октября. Иосиф Пригожин показал, какими завтраками кормит Валерию. Короткий видеоролик он опубликовал у себя в Instagram.

В ролике продюсер держит блюдо с сырниками, украшенными ягодами. Пригожин заявил, что приготовил их сам.

«Посмотрите, какие шикарные сырники я приготовил сам! Своими руками! И вообще каждое утро такие завтраки я делаю для своей любимой», — говорит на видео Пригожин.

Напомним, что Валерия и Иосиф Пригожин женаты уже 16 лет. Для продюсера это второй официальный брак и третий, если считать гражданский Лейлой Фаттаховой, от которой у него родилась дочь Елизавета в 1999 году. Для певицы это третий опыт продолжительных отношений.

Ранее Иосиф Пригожин назвал трагедией положение артистов во время пандемии: все участники этой сферы несут убытки в десятки миллиардов. Он отметил, что помимо самих артистов убытки терпят концертные залы, прокатчики, администраторы, владельцы оборудования, света, звука, экранов.

Продюсер добавил, что существенные средства тратятся и на производство самого контента: к примеру, запись песен. Пригожин признал, что выхода из ситуации пока нет, так как пандемия по-прежнему существует, растет количество заболевших и вместе с этим ограничиваются возможности людей ходить на концерты.