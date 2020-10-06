Задорожная назвала «интернетовскими додумками» новость о своей свадьбе

Москва, 6 октября. Слухи о том, что российская певица и актриса Настя Задорожная вышла замуж не имеют ничего общего с реальностью. Информацию о своем бракосочетании в интервью Пятому каналу опровергла сама артистка.

Ранее поклонники звезды стали поздравлять ее с торжественным событием, приняв за свадебное фото снимки, которыми актриса поделилась в своем Instagram.

«Я вообще ничего не комментирую. Более того, я не писала, что у меня была свадьба. Это уже интернетовские додумки», — заявила Задорожная.

При этом фанатов звезды можно понять, потому что Задорожная еще в минувшем году хвасталась им помолвочным кольцом. Не удивительно, что поклонники охотно поверили в радостное событие в жизни кумира.

Стоит подчеркнуть, что Настя Задорожная уже не первый раз «выходит замуж» понарошку. В 2018 году артистка опубликовала в Сети свадебную фотографию с Андреем Чадовым. Под фотографией красовалась подпись — «Молодожены». Только спустя время выяснилось, что это был всего лишь фрагмент съемок кинокартины.

Ранее Анастасия Задорожная в преддверии дня рождения поделилась с поклонниками редкими кадрами с возлюбленным. Звезда сериалов не любит афишировать свою личную жизнь, но иногда в ее социальных сетях можно встретить фотографии на эту тему. Трогательные снимки умилили подписчиков певицы в социальной сети. Они осыпали пару комплиментами и пожелали им счастья, а также взаимопонимания.