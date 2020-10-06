Глава ДНР отреагировал на заявление Зеленского о войне в Донбассе

Ложь и манипуляции, которые использует украинский президент Владимир Зеленский как основы своей политической тактики, медленно, но уверенно ведут Украину к неминуемой пропасти. Об этом корреспонденту ФАН рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Диалог с Россией

Киев не может остановить гражданскую войну на территории Донбасса без диалога с Россией. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс — это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом [России Владимиром] Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории… Мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский уже заявлял, что его контакты с Владимиром Путиным ограничены, но предметны. При этом украинский президент отмечал, что хотел бы большей эффективности от таких диалогов.

Зеленский ведет Украину к пропасти

Как отметил Денис Пушилин, необходимость диалога противоборствующих сторон — это азы мирного урегулирования вооруженного конфликта.

«Но желание обмануть свой народ в который раз вынуждает Зеленского выступать с заявлениями, далекими от реального положения дел. Вот и опять он высказывает якобы стремление «остановить войну», для чего, по его мнению, нужно разговаривать с Россией. Вместо того, чтобы реально идти к миру в диалоге с республиками [ДНР и ЛНР] как со второй стороной конфликта, он жестко вычищает всех, кто предлагает этот единственно возможный мирный путь», — пояснил Денис Пушилин.

По мнению главы ДНР, ложь и манипуляции, которые использует Зеленский как основы своей политической тактики, медленно, но уверенно ведут Украину к неминуемой пропасти.

«Но, видимо, самостоятельно принимать решения, вырабатывать принципиально иные идеи, чем те, с которыми его предшественники начали войну с народом Донбасса, у него и его команды не хватает способностей», — заключил Денис Пушилин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.