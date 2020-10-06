Москалькова рассказала, что помогло освободить крымских моряков из плена

Москва, 6 октября. Российские моряки Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин, захваченные в мае у берегов Экваториальной Гвинеи, освобождены и находятся в Нигерии. По мнению омбудсмена Татьяны Москальковой, это стало возможным благодаря совместным действиям дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей, судовладельческой компании и работе института защиты прав человека в Российской Федерации, сообщает ФАН.

«На протяжении долгих месяцев мы делали все возможное для освобождения наших граждан», — приводит ФАН слова Москальковой.

Ранее омбудсмен обращалась к Генеральному секретарю национальной комиссии по правам человека Нигерии Энтони Оджукву с просьбой оказать содействие в возвращении наших моряков на родину. С таким же ходатайством Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

«Сегодня наши моряки на свободе! Это еще один пример того, как взаимодействие с омбудсменами других государств и международными институтами защиты прав человека позволяет достигать выдающегося результата с помощью правозащитной дипломатии», — заявила Татьяна Москалькова.

Напомним, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов ранее заявил, что компания-судовладелец ведет с пиратами переговоры о выкупе, но о сумме пока не договорилась.

«Я поздравила Ирину Перфильеву и в ее лице всех жен, родных, близких и друзей наших моряков со счастливым событием», — добавила Москалькова и пожелала морякам как можно скорее вернуться домой.

Пираты напали на научное судно «Джиблоо» и грузовой корабль «Рио Митонг» близ Экваториальной Гвинеи в мае 2020 года. Среди других пленников оказались российские моряки из Крыма. Крымские моряки находились на территории Нигерии с мая 2020 года в палаточном лагере, а их родственники утверждали, что им грозит смертельная опасность: пираты угрожали убить их, если не будет предоставлен выкуп.