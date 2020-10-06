Ректора РНИМУ им. Пирогова заподозрили в махинациях с госконтрактами

Москва, 6 октября. Ректора РНИМУ им. Пирогова Сергея Лукьянова заподозрили в махинациях, связанных с госконтрактами. Документы по сделкам с действующими дистрибьюторами компании ЗАО «Евроген» сейчас изучают правоохранители, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, оказалось, что соучредителем «Еврогена» с долей в 50% уставного капитала является Лукьянов. Действующими дистрибьюторами ЗАО «Евроген» являются компания «Хеликон», ООО «Медиген» и ООО «Альгимед».

Согласно открытым данным на сайте госзакупок, в период с 2011 по 2019 год компания «Хеликон»заключила с РНИМУ имени Пирогова 98 контрактов на общую сумму 241 млн рублей, с ООО «Альгимед» (с 2014-го по 2019-й) — 23 контракта на общую сумму 28 млн рублей, а ООО «Медиген» в 2018 году стало обладателем контракта на 154 520 рублей.

Причем эти компании были единственными участниками аукционов на заключение госконтрактов со Вторым медом. Лукьянов в комментарии «Известиям» свою причастность к «Еврогену» отрицает.

«Много лет назад, начав карьеру чиновника, я сначала передал управление, а потом и отдал все акции партнерам», — сказал он в беседе с изданием.

Лукьянов добавил, что университет работает с десятками компаний, и он не может ввести запрет на коммерческие отношения с РНИМУ.

«У нас 115 кафедр, шесть исследовательских институтов и 6000 сотрудников. Неужели вы думаете, что я вижу все контракты, которые заключаются, и что это вообще в человеческих силах?» — возмутился он.

В компаниях-дистрибьюторах ситуацию не прокомментировали. не удалось. В самом РНИМУ газете сообщили, что с 2012 года Лукьянов не является акционером компании «Евроген», но остается ее учредителем.