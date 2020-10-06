Асмус раскрыла причину «катастрофических» изменений во внешности

Москва, 6 октября. Известная российская актриса Кристина Асмус попала в неприятную ситуацию. На своей странице в Instagram она пожаловалась на ужаснувшие ее «катастрофические» изменения во внешности и раскрыла их причину.

По словам Асмус, день назад она проснулась в пять утра, чтобы поехать на съемки. Взглянув в зеркало, актриса обнаружила, что ее ждет далеко не приятный сюрприз.

«Чуть не упала в обморок», — рассказала знаменитость.

Оказалось, что на лице, шее и спине Асмус появились непонятные высыпания, пишет «Вечерняя Москва».

«Для меня, которая в буквальном смысле трясется над своей кожей, это, мало сказать, катастрофа», — пожаловалась актриса.

Из-за неожиданных проблем со внешностью Асмус даже пришлось отменить съемки. Артистка отметила, что за 15 лет работы такое происходит лишь во второй раз. Чтобы установить причину высыпаний, актриса обратилась к специалистам, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Асмус предположила, что произошедшее может быть связано с аллергией, реакцией на антибиотики или даже со сглазом.

В итоге врач сказал актрисе, что у нее аллергический дерматит. По мнению медика, высыпания могли вызвать «адские графики» артистки и прием антибиотиков.

«Надеюсь, за сутки мой организм экстренно возьмет себя в руки», — написала Асмус.

Также актриса сообщила, что ей выписали много различных средств и запретили пользоваться косметикой.