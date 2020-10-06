Мясников перечислил первые признаки коронавируса

Москва, 6 октября. Телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал общественности через Instagram, при наличии каких симптомов необходимо вызывать скорую помощь. Речь идет о подозрении на коронавирус.

Он подчеркнул, что появление одышки, даже если человек не подвергается нагрузкам, может быть тревожным фактором. Кроме того, серьезными могут быть последствия, если у человека данный симптом появился спустя два-три дня после начала кашля или повышения температуры выше 38 градусов.

Мясников также перечисли еще несколько факторов, требующих оперативной помощи медиков.

«Симптомы обезвоживания: головокружение, сухость во рту, сердцебиение, резкое мочеиспускание. Постоянно высокая температура выше 38. Заторможенность, сонливость, апатия, спутанность мыслей», — сказано в посте теледоктора.

Мясников отметил, что есть люди, для которых инфекция грозит серьезными осложнениями. Им необходимо сразу вызвать скорую, если появилась одышка.

Ведущий отметил, что не стоит звонить врачам, если температура ниже 38 градусов, есть мышечная или головная боли, а также кашель, но без одышки.