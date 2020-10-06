На украинском ТВ озвучили сценарий распада страны

Киев, 6 октября. Украина распадется на части после того, как завершится разграбление ее ресурсов. Об этом заявил бывший заместитель Генерального генпрокурора Украины Ренат Кузьмин в эфире телеканала NewsOne, передает «Политнавигатор».

По его словам, нынешние правящие элиты совершенно не нуждаются в существовании Украины. Когда не останется ничего, что можно было бы украсть, украинские чиновники и олигархи просто покинут страну, прихватив с собой добычу.

«Они разорвут страну на части, продадут всем желающим и сбегут отсюда. Вот такая их конечная цель — не верьте в эти рассказы о том, что они заботятся о людях. Я напомню, как при развале Советского Союза все страны бывшего СССР оказались в ситуации, когда нет страны и отвечать по долгам не надо. Ни одна страна бывшего СССР не заплатила ни копейки по долгам Советского Союза, за исключением России», — подчеркнул Кузьмин.

Он также добавил, что развал государства сыграет на руку руководству Украины, так как Киеву не придется возвращать Западу многомиллиардные долги.

Кузьмин отметил, что в конечном итоге страна будет «разорвана в клочья» и не останется ответственных за выплаты по внешним долгам. Политик выразил уверенность, что часть украинских территорий отойдет Европе, а другая часть России.

Стоит отметить, что в последнее время украинские эксперты и политологи все чаще делают подобные мрачные прогнозы на будущее. Так, ранее экс-депутат Верховной рады Кирилл Куликов выразил уверенность, что в ближайшем будущем Украина прекратит свое существование.