Внучка Конкина обвинила бойфренда матери в убийстве попугая

Москва, 6 октября. Дочь Софии Конкиной рассказала, что бойфренд матери убил ее попугая, передает KP.Ru.

Сообщается, что София Конкина за три месяца до смерти познакомилась с мужчиной, который был на 10 лет старше ее. Практически сразу пара стала жить вместе. Незадолго до смерти София рассказывала, что попугай ее дочери Алисы заболел, и она тратила на его лечение много денег. Попугай умер за два дня до трагедии.

Алиса обвинила в смерти попугая нового мужчину своей матери.

«Девочка рассказала, что болеть попугай начал после того, как Михаил стал кормить его печеньями. Он знал, что делать этого нельзя, но продолжал. После лечения птице нужен был покой и тепло. Но, как рассказала Алиса, Михаил постоянно открывал окно на балконе и оставлял питомца на сквозняке», — рассказал адвокат семьи Конкиных.

Напомним, 22 сентября София Конкина отправилась в один из бассейнов в Москве. В воде ей резко стало плохо, и она сразу пошла ко дну. Софию срочно госпитализировали, медики делали все возможное для сохранения жизни, но девушка скончалась в Боткинской больнице.