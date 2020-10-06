Астрофизик объяснил, почему «Нобелевку» получили исследователи черных дыр

Исследование так называемых черных дыр находится на стыке научных дисциплин, представляя из себя квинтэссенцию всех знаний в области физики. Об этом в интервью ФАН заявил член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по физике в 2020 году стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез за открытие и подтверждение некоторых качеств черных дыр. В частности, британский физик и математик Пенроуз установил, что свойства данных космических объектов действительно соотносятся с Общей теорией относительности Альберта Эйнштейна, а астроном из США Гез и немецкий астрофизик Генцель сумели доказать, что в центре Млечного пути, частью которого является наша солнечная система, находится «сверхмассивный компактный объект» — та самая черная дыра.

«Это по-настоящему значимое достижение, — заявил Петрукович. — Ведь в чем заключается сложность обнаружения черных дыр? Это объекты, которые невозможно наблюдать напрямую, поскольку они не выпускают из себя свет. Мы можем знать о их наличии только по каким-то проявлениям в их окрестностях, наблюдая активность межзвездного материала, который еще не до конца захвачен черной дырой, но уже вовлечен в некую «спираль падения» на нее».

По словам астрофизика, вся сложность в определении наличия этих сверхмассивных небесных тел состоит в том, что черные дыры, по сути, являются так называемыми «релятивистскими объектами».

«Они сжаты до состояния, при котором не выпускают из себя практически ничего, — заметил эксперт. — Так что наши коллеги, получившие сейчас Нобелевскую премию, были вынуждены доказывать наличие черной дыры в центре нашей Галактики косвенными способами».

Собеседник ФАН отметил, что теория черных дыр была актуальным вопросом современной науки уже в течение нескольких десятков лет — но только теперь получила доказательное подтверждение.

«Сейчас это четко установленный факт, — считает Петрукович. — Конкретно по сверхмассивному объекту внутри нашей Галактики мы можем проследить, как вокруг него вращаются звезды, определить его массу и объем — и, в общем, это соответствует тому, чего мы ждем и ожидаем согласно теории черных дыр».

Эксперт объяснил, почему именно это открытие было удостоено Нобелевской премии: по его словам, астрономия, астрофизика и черные дыры, которые изучаются этими науками, являются темами, которые на слуху у подавляющего большинства общества.