Азиза раскрыла новые детали убийства Талькова в «Юбилейном»

Москва, 6 октября. Советская и российская певица Азиза раскрыла новые подробности убийства Игоря Талькова. 34-летний музыкант был убит во время концерта в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» в 1991 году. Об этом сообщает «Собеседник».

По словам Азизы, она не должна была принимать участие в роковом для Талькова концерте. Предложение о выступлении поступило певице лишь накануне, поэтому в заранее сформированный список музыкантов ее имя вписали карандашом в последний момент.

«Мой директор Эля попросила режиссера поменять меня с кем-нибудь из артистов местами, потому что было мало времени для подготовки, и я плохо себя чувствовала», — рассказала она.

Артистка также призналась, что в тот момент была в положении. Отцом ее ребенка был Игорь Малахов, которого позже обвинят в убийстве Талькова, но потом снимут обвинения. В те годы СМИ писали, что Малахов был охранником певицы, а не ее бойфрендом.

По словам Азизы, Тальков необоснованно начал проявлять агрессию к ее молодому человеку и к ней. Это привело к драке за кулисами концертной площадки. Певица заявила, что Малахова били сразу пять человек, но зачинщиком потасовки был не он.

Напомним, позже следователи установили, что смертельный выстрел в Талькова произвел его же концертный директор Валерий Шляфман. Ему удалось улизнуть от правосудия. В настоящее время он скрывается в Израиле. Уголовное дело по этой громкой истории было возобновлено в 2018 году.

Ранее вдова Игоря Талькова рассказала, зачем ее супруг купил свой газовый пистолет, сыгравший роковую роль в трагических событиях во Дворце спорта «Юбилейный».