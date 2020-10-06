МИД РФ призвал к урегулированию ситуации в Киргизии мирным путем

Москва, 6 октября. Россия надеется на урегулирование политического кризиса в Киргизии мирным путем. Об этом говорится в комментарии МИД России.

В ведомстве отметили, что Киргизия является стратегическим партнером и союзником России, поэтому Москва заинтересована в сохранении внутриполитической стабильности в республике.

«Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы. Призываем все политические силы в этот критический для республики момент проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности», — говорится в заявлении.

5 октября в столице Киргизии начались массовые протесты, участники которых были недовольны результатами парламентских выборов в республике. Протестная акция переросла в столкновения с правоохранителями.

Позднее протестующим удалось захватить несколько правительственных зданий в Бишкеке. Кроме того, митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. 6 октября ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов.