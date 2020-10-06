Кокорин купил «Оку» ради красивого госномера

Москва, 6 октября. Известный футболист, форвард московского «Спартака» Александр Кокорин приобрел автомобиль «Ока» ради красивых номеров, сообщает «Лента.ру».

По информации telegram-канала Baza, вскоре госномера были поставлены на Rolls-Royce, который принадлежит Кокорину.

Источник также сообщает, что номер транспортного средства 2003 года выпуска — «О 009 РР». Футболист выступает за ФК «Спартак» именно под девятым номером. До него «Окой» владела жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Тогда Алана приобретала данный автомобиль ради номера «M 017 AM»

Baza также сообщает, что за три года «Ока» была перерегистрирована более 60 раз.

Недавно стало известно, что супруга Александра Кокорина переболела коронавирусом. Тем временем звезда Comedy Club Гарик Харламов сделал неоднозначное заявление о состоянии здоровья. В своем Instagram-аккаунте он обмолвился, что все-таки подхватил «заморскую заразу». Фанаты забеспокоились за здоровье шоумена, но его представители опровергли все домыслы. По их словам, тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Ранее в «Динамо» рассказали об особенностях тренерского метода Станислава Черчесова. Также тренер пояснил, почему не хочет возвращаться Александра Кокорина в сборную России.