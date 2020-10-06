МВФ ожидает снижения уровня жизни почти во всех странах из-за пандемии

Вашингтон, 6 октября. Пандемия коронавируса приведет к снижению уровня жизни почти во всех странах. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает ТАСС.

По ее словам, в среднесрочной перспективе мировое производство будет находиться на значительно более низком уровне, чем прогнозировалось до пандемии.

«Практически для всех стран это будет откат назад с точки зрения улучшения уровня жизни», — цитирует Георгиеву НСН.

Также глава МВФ отметила, что после кризиса мировая экономика будет восстанавливаться довольно долго. Георгиева подчеркнула, что сейчас все страны сталкиваются с ситуацией, которую можно назвать трудным восхождением с вероятными откатами назад.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что угроза коронавируса по-прежнему сохраняется. При этом глава государства добавил, что российские власти готовы к любому развитию ситуации.