МИД РФ назвал действенный способ решения политического кризиса в Киргизии

Москва, 6 октября. МИД России назвал действенный способ решения политического кризиса, назревшего в Киргизии после парламентских выборов. Политические силы страны должны проявить мудрость и ответственность для сохранения внутренней стабильности и безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в сообщении отмечается, что для России важны внутриполитическая стабильность своего стратегического партнера и союзника, а также безопасность и благополучие народа этой страны.

«В складывающихся обстоятельствах приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития Киргизской Республики в рамках ее конституции и законодательства», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве выразили надежду на скорейшее разрешение кризисной ситуации «путем переговоров и без применения силы».

Напомним, 4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, после которых в республике начались массовые протесты. С десяток партий не смогли пробиться в парламент республики, поэтому сторонники политических организаций вышли на улицу, чтобы выразить свое недовольство.

Ранее члены Центризбиркома Киргизии приняли решение о том, что парламентские выборы являются недействительными.