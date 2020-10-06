Украинцы заявили, что с каждым новым президентом жизнь в стране ухудшается

Киев, 6 октября. Большинство украинцев считают, что с каждым новым президентом жизнь в стране становится все хуже. Об этом рассказала глава правления центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева, исходя из результатов социологического опроса «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов». Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Балакирева отметила, что сейчас Украину объединяет «осознание обществом кризиса власти». Результаты опроса показали, что 64,8% граждан страны согласны с тем, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже. 27% опрошенных не согласились с этим утверждением, а 8,2% респондентов затруднились ответить.

«Для меня эти результаты скорее свидетельствуют о кризисе власти как таковом, и кризисе президентской должности, роли президента в обществе как такового», — отметила Балакирева.

Первый этап исследования прошел в период с 20 по 29 сентября. Эксперты опросили украинцев по месту их проживания, в опросе приняли участие 3014 человек.

Руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев ранее сообщил, что новая волна глобализации приведет к разделу Украины многочисленными игроками.