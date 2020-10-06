Киев откажет в пенсиях и пособиях миллионам украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально заявил, что в ближайшее время украинские власти пересмотрят целесообразность начисления денежных выплат пенсионерам и инвалидам, а также отменят льготы на оплату коммунальных услуг для большинства малообеспеченных жителей страны. Как утверждают высокопоставленные чиновники, нововведение объясняется катастрофической нехваткой денег в государственном пенсионном фонде (ПФУ). По мнению независимых аналитиков, практика урезания соответствующих выплат приведет к окончательному обнищанию целых «категорий» украинцев. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Скандальному заявлению Шмыгаля предшествовало признание главы комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой. Парламентарий подчеркнула, что бюджет ПФУ уже понес убытки в размере 20,5 миллиардов гривен (примерно 55 миллиардов рублей), и эта цифра будет расти в геометрической прогрессии.

«[Украинское] казначейство не может предоставить Фонду необходимые займы, а, следовательно, у нас начнутся проблемы с выплатами пенсий и материальной помощи», — добавила она.

Указанные проблемы уже начались. Например, органы местного управления сразу в семи областях Украины расписались в неспособности выплатить пожилым согражданам пенсии за сентябрь нынешнего года. Кроме того, представители государственной администрации еще трех регионов выступили с инициативой отмены преференций для так называемых «льготников». Речь идет о лицах, получающих пособия по безработице, и многодетных семьях.

«Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать одно: дефицит средств вынудит нас прекратить выплату пенсий и пособий населению, — резюмировал украинский премьер. — Лет через 15 государство сможет выделять лишь небольшую денежную помощь старым людям, да и то не всем».

На данный момент правительство Украины приступило к рассмотрению положения, призванного частично отменить жилищные (коммунальные) субсидии, а также урезать или полностью прекратить финансирование программ помощи безработным. Запущенный в действие так называемый «пилотный проект документа» принес свои плоды.

«Моему сыну пришло уведомление о «снятии» с него инвалидности, — сообщила в доверительной беседе с корреспондентом ФАН мать тридцатилетнего Сергея, страдающего врожденным психическим заболеванием. — Это означает, что пенсию он получать больше не будет, а вся наша семья лишится права субсидии на оплату газа, электроэнергии и теплоснабжения».

Сокращение субсидий — еще одна «больная» тема для украинцев. Сегодня льготы на оплату коммунальных услуг в размере от 10 до 60 процентов имеют около 270 тысяч семей по всей Украине. В 2021-м году число таких семей будет снижено до 50 тысяч, а в дальнейшем — и до десяти тысяч.

«Минимальная зарплата в нашей стране растет, и мы не можем помогать людям, которые вполне в состоянии заплатить за квартиру и «коммуналку», — заявил в эфире одного из киевских телеканалов представитель украинского Министерства социальной политики. — Время дополнительных льгот заканчивается: нужно трудиться».

На вопрос, как быть с теми людьми, кто по каким-либо причинам трудиться не может, чиновник ответить не смог.

«Новая политика Киева в данном контексте чревата для Украины в целом массовыми общественными волнениями, — сказала ФАН социальный психолог Елена Мильто. – Сотни тысяч украинцев сейчас в буквальном смысле этого слова влачат жалкое существование, многие оказались на грани голода. Глупо полагать, что ставший для местного населения уже привычным призыв «затянуть пояса» сработает и на этот раз. Люди сначала попросту перестанут платить по квитанциям, а затем устроят очередной Майдан. Вот только чем такой Майдан закончится, предугадать не может никто: лишившиеся пенсий и пособий миллионы украинцев способны на многое».

Тем временем на многочисленных форумах в украинском сегменте Интернета все чаще раздаются призывы бойкотировать упомянутые квитанции.