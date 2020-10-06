Турция заявила о готовности работать с Россией по урегулированию в Карабахе

Анкара, 6 октября. Турция готова сотрудничать с Россией для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает TRT Haber.

«Все знают, сколько Россия вложила в решение этого конфликта до сегодняшнего дня. Мы хотим еще большего вложения в этот вопрос, готовы работать с Россией», — сказал министр.

27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули ожесточенные бои между армянскими и азербайджанскими военными. Ереван сообщает о массированных артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. В свою очередь азербайджанская сторона утверждает, что действия Баку являются ответными мерами на обстрелы со стороны карабахских сил.

Обе стороны сообщают о многочисленных потерях в живой силе и технике, а также пострадавших среди мирного населения. Предыдущее обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло в апреле 2019 года.