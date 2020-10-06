Дайнеко высказалась о смертельном ДТП со звездой «Холостяка»

Москва, 6 октября. Певица Виктория Дайнеко раскритиковала сбитого звездой шоу «Холостяк» мужчину. Звезда отреагировала на смертельное ДТП в своем Instagram.

Певица опубликовала сторис, где заявила, что ей очень жаль Викторию Короткову, которая 5 октября насмерть сбила мужчину. Она заявила, что участница «Холостяка» сделала это не специально.

«Я много раз видела сумасшедших, перебегающих трассу со скоростным движением. У них нет мозгов. А того водителя, кто не сумеет избежать столкновения, может ждать реальный срок в случае летального исхода», — отметила Дайнеко.

Звезде не понравились комментарии пользователей, которые уверены, что виновна в ДТП именно Короткова, а не мужчина. Она указала на то, что погибший сам нарушал правила и перебегал дорогу в темное время суток.

«Среагировать очень сложно. Он поплатился жизнью. Это безусловно трагедия. Соболезную его семье и близким. Но зачем губить жизнь девочке, которая просто попала «под раздачу», — сказала певица.

Напомним, 5 октября Короткова ехала за рулем Mercedes Gelandewagen по Кутузовскому проспекту. В это время мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Короткова сбила нарушителя, после чего тело мужчины отпросило на соседнюю полосу, где по нему проехал Jaguar. От полученных травм мужчина скончался.